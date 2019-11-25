Оккупанты забирают лекарства у пленных

У задержанной боевиками ДНР 48-летней Марины Чуйковой ухудшилось здоровье. Оккупанты забрали у нее гормональные препараты.

Марина Чуйкова жила в Горловке. Ухаживала за больной с сахарным диабетом и онкологией матерью. Та отказывалась переезжать на подконтрольную территорию Украины. Боевики схватили Марину 17 марта 2018-го на пропускном пункте "Майорск". Обвинили в шпионаже в пользу Украины.

1 октября боевики приговорили Чуйкову к 11 годам лишения свободы. Отправили в женскую колонию города Снежное Донецкой области.

- Лекарства не позволили взять, когда маму перевозили. Говорят, будто они запрещены, — говорит сын Марины 24-летний Артур Чуйков. — Затем начальник колонии все же разрешил передать медикаменты. Их привез отец. Если не будет принимать, у нее появится кровотечение. До войны мама лежала в дневном стационаре. Там знали, что ей может стать хуже. В колонии нормального медицинского персонала нет. Они работают только для галочки, не лечат.

Артур переехал с братом Саввой в Харьков после оккупации Горловки в 2014-ом.

— Что-то передать маме очень трудно. У отца лекарства приняли, а еду не взяли. Сказали на следующий день приехать. Все овощи и фрукты разрезают пополам. Сахар, чай, конфеты — только в прозрачном пакете, — добавляет Артур. - По телефону позволяют разговаривать 10 минут в неделю. Всю беседу слышат боевики, требуют включить громкую связь.

Родственники женщины в прошлом году выиграли дело в Европейском суде по правам человека. Там обязали правительства Украины и России принять немедленные меры для освобождения Чуйковой. Женщина есть в списках на обмен, который должен состояться в конце 2019 года.