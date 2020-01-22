Оккупанты уничтожили памятники Голодомору

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько украинцев считают себя средним классом
Сколько украинцев считают себя средним классом
Просмотров: 702
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Просмотров: 1774
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 1116
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 828
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 630
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3762
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 945
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1584
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 891
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 684
Фото
Все фото
3
4
6
3
4
За неделю оккупанты убили трех воинов
За неделю оккупанты убили трех воинов
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1305
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1638
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2979
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2124
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2925
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
22 января 2020
Просмотров: 612
Чітка позиція
– А вы из России? – через 5 хвилин мовчання заговорює грузинський таксист. У день прильоту ми з чоловіком спіймали його на ...
четверг, 23 января 2020 07:20

Оккупанты уничтожили памятники Голодомору

  Комментировать

С февраля 2014 года в Украине демонтируют памятники коммунистического прошлого. Этого требует Закон о декоммунизации. Снесли более пяти тысяч скульптур и бюстов Ленина и других вождей режима. На оккупированной территории Донецкой и Луганской областей этого не сделали.

— Памятники Ленину до сих пор стоят на центральных площадях в городах, — говорит 56-летний Алексей Петрович из оккупированного Харцызска. — Больше всего их в Донецке и Макеевке.

В январе 2016-го монумент Ленину в Донецке пытались взорвать неизвестные. Повреждена стела и правая нога. Боевики поймали двух мужчин неподалеку. Посадили в тюрьму, обвинили в теракте.

Здесь демонтируют памятники истории. Убрали скульптуру "В перспективе", установленную в 2010 году в сквере возле Донецкого украинского музыкально-драматического театра. На ее месте камушками выложили флаг ДНР.

— Итальянский художник Лоренцо Квин изготовил "В перспективе" в виде бронзовой руки, держащей хрустальный шарик, — говорит 42-летняя Инна Морозова из Донецка. — На пьедестале надпись: "Мы живем в хрупком мире, будущее которого в наших руках. Каждый может сделать мир лучше, постарайтесь представить его в перспективе".

В 2015-ом боевики уничтожили памятник жертвам Голодомора и политических репрессий в городе Снежное. Решение приняли на заседании народного совета ДНР. Назвали это "восстановлением исторической справедливости". В мае 2016-го сняли мемориальную доску жертвам репрессий с фасада Донецкой консерватории.

В оккупированном Донецке открывают памятники и стелы убитым боевикам. На фасадах школ вешают гранитные таблички с именами тех, кто там учился.

— На кладбище "Донецкое море" поставили памятник Захарченко во весь рост (боевика Александра Захарченко ликвидировали 31 августа 2018 года. — ГПУ), — говорит дончанин 25-летний Сергей Коваленко. — На годовщину убийства там обустроили мемориальный комплекс с крестом и двумя белыми ангелами. В честь Захарченко переименовали площадь напротив облгосадминистрации. На здании повесили доску с его портретом. А возле "Донбасс Арены" — бюст за 2 миллиона гривен.

На так называемой аллее славы в Донецке разместили памятники боевикам Михаилу Толстых и Арсену Павлову - Гиви и Мотороле.

— Сделаны в одном стиле, — добавляет Коваленко. - Почти во всех школах местные власти устанавливают мемориальные доски боевиков, погибших во время боев. 6 декабря прошлого года в горловской школе № 35 сделали такую в честь Влада Недавнего.

В декабре прошлого года в Донецке открыли второй памятник российскому певцу Иосифу Кобзону (умер 30 августа 2018-го. — ГПУ). Поставили возле бюста Александра Захарченко. Первый монумент возвели при жизни певца в 2003 году.

— Через памятники боевикам оккупанты трактуют исторические события по-своему, — говорит историк 38-летний Станислав Федорчук. — Создают собственных героев и случаи, которых на самом деле не было. Намеренно вырезают исторические события из памяти. Оккупационные войска подают как защитников.

Все скульптуры, которые с 2014 года поставили боевики, — только для местных. Они порождают мифы. Например, якобы Захарченко беспокоился о своих людях и военных. Этого не было.

Прославляют российских наемников

В оккупированном Луганске установили памятник "российским добровольцам". Его сделала общественная организация "Лига ветеранов локальных конфликтов" в феврале 2018-го.

— На нем "вагнеровский крест" — им посмертно награждают убитых в бою наемников "Группы Вагнера". Есть надпись "За кровь и храбрость", как и на награде. Разместили скульптуру в сквере "Молодой гвардии" в центре города, — говорит 59-летний Андрей Валентинович из Луганска. — Это доказывает — у нас прямой конфликт с Российской Федерацией. Российские добровольцы вторглись на Донбасс, хотя их никто не просил. Такой же памятник открыли и в Сирии. Изображает солдата с оружием, который защищает ребенка. На самом деле они убивают детей.

Автор: Андрей СТОЛЯРЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Оккупанты уничтожили памятники Голодомору». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
января

Американские солдаты расстреляли и сожгли детей и женщин

500 тысяч людей на Майдане. Как проходила инаугурация Ющенко

Самое читаемое
Памела Андерсон показала свое роскошное тело
Памела Андерсон показала свое роскошное тело
6
 Просмотров: 45101
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
6
 Просмотров: 22286
Дорофеева показала неприлично высокую линию бикини
Дорофеева показала неприлично высокую линию бикини
6
 Просмотров: 16515
Украинцы сказали, что думают о русском языке - впечатляющая статистика
Украинцы сказали, что думают о русском языке - впечатляющая статистика 6 Просмотров: 10701
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
 2 Просмотров: 8514
Украина
С погибшими в авиакатастрофе прощались восемь часов
С погибшими в авиакатастрофе прощались восемь часов Просмотров: 54
В Украине климат меняется в два раза быстрее, чем в мире
В Украине климат меняется в два раза быстрее, чем в мире Просмотров: 99
В четвертом классе написал, что будет летчиком
В четвертом классе написал, что будет летчиком Просмотров: 9
"Хотели детей, но не получалось. Когда родилась дочь, назвали Верой"
"Хотели детей, но не получалось. Когда родилась дочь, назвали Верой" Просмотров: 63
Танкисты Вооруженных сил Украины проводят учения
Танкисты Вооруженных сил Украины проводят учения Просмотров: 36
Больше всего комментируют
9
Это реванш: заявление семей Героев Небесной сотни, активистов и военных
6
Украинцы сказали, что думают о русском языке - впечатляющая статистика
5
Зеленский готовит специальное заявление
3
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
2
"Это история нашей страны" - украинский футболист о поездке в Россию
Голосов: 194
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua