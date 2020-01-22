Оккупанты уничтожили памятники Голодомору

С февраля 2014 года в Украине демонтируют памятники коммунистического прошлого. Этого требует Закон о декоммунизации. Снесли более пяти тысяч скульптур и бюстов Ленина и других вождей режима. На оккупированной территории Донецкой и Луганской областей этого не сделали.

— Памятники Ленину до сих пор стоят на центральных площадях в городах, — говорит 56-летний Алексей Петрович из оккупированного Харцызска. — Больше всего их в Донецке и Макеевке.

В январе 2016-го монумент Ленину в Донецке пытались взорвать неизвестные. Повреждена стела и правая нога. Боевики поймали двух мужчин неподалеку. Посадили в тюрьму, обвинили в теракте.

Здесь демонтируют памятники истории. Убрали скульптуру "В перспективе", установленную в 2010 году в сквере возле Донецкого украинского музыкально-драматического театра. На ее месте камушками выложили флаг ДНР.

— Итальянский художник Лоренцо Квин изготовил "В перспективе" в виде бронзовой руки, держащей хрустальный шарик, — говорит 42-летняя Инна Морозова из Донецка. — На пьедестале надпись: "Мы живем в хрупком мире, будущее которого в наших руках. Каждый может сделать мир лучше, постарайтесь представить его в перспективе".

В 2015-ом боевики уничтожили памятник жертвам Голодомора и политических репрессий в городе Снежное. Решение приняли на заседании народного совета ДНР. Назвали это "восстановлением исторической справедливости". В мае 2016-го сняли мемориальную доску жертвам репрессий с фасада Донецкой консерватории.

В оккупированном Донецке открывают памятники и стелы убитым боевикам. На фасадах школ вешают гранитные таблички с именами тех, кто там учился.

— На кладбище "Донецкое море" поставили памятник Захарченко во весь рост (боевика Александра Захарченко ликвидировали 31 августа 2018 года. — ГПУ), — говорит дончанин 25-летний Сергей Коваленко. — На годовщину убийства там обустроили мемориальный комплекс с крестом и двумя белыми ангелами. В честь Захарченко переименовали площадь напротив облгосадминистрации. На здании повесили доску с его портретом. А возле "Донбасс Арены" — бюст за 2 миллиона гривен.

На так называемой аллее славы в Донецке разместили памятники боевикам Михаилу Толстых и Арсену Павлову - Гиви и Мотороле.

— Сделаны в одном стиле, — добавляет Коваленко. - Почти во всех школах местные власти устанавливают мемориальные доски боевиков, погибших во время боев. 6 декабря прошлого года в горловской школе № 35 сделали такую в честь Влада Недавнего.

В декабре прошлого года в Донецке открыли второй памятник российскому певцу Иосифу Кобзону (умер 30 августа 2018-го. — ГПУ). Поставили возле бюста Александра Захарченко. Первый монумент возвели при жизни певца в 2003 году.

— Через памятники боевикам оккупанты трактуют исторические события по-своему, — говорит историк 38-летний Станислав Федорчук. — Создают собственных героев и случаи, которых на самом деле не было. Намеренно вырезают исторические события из памяти. Оккупационные войска подают как защитников.

Все скульптуры, которые с 2014 года поставили боевики, — только для местных. Они порождают мифы. Например, якобы Захарченко беспокоился о своих людях и военных. Этого не было.

Прославляют российских наемников

В оккупированном Луганске установили памятник "российским добровольцам". Его сделала общественная организация "Лига ветеранов локальных конфликтов" в феврале 2018-го.

— На нем "вагнеровский крест" — им посмертно награждают убитых в бою наемников "Группы Вагнера". Есть надпись "За кровь и храбрость", как и на награде. Разместили скульптуру в сквере "Молодой гвардии" в центре города, — говорит 59-летний Андрей Валентинович из Луганска. — Это доказывает — у нас прямой конфликт с Российской Федерацией. Российские добровольцы вторглись на Донбасс, хотя их никто не просил. Такой же памятник открыли и в Сирии. Изображает солдата с оружием, который защищает ребенка. На самом деле они убивают детей.