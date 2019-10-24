Оккупанты убили двух воинов

22 октября недалеко от Красногоровки Донецкой области снайпер боевиков застрелил 35-летнего Виталия Носкевича. Служил сержантом в 28-й отдельной механизированной бригаде им. Рыцарей Зимнего похода.

Виталий Носкевич родом из райцентра Коломыя на Ивано-Франковщине. Последний контракт на службу подписал в 2018 году. У Виталия остались отец и младший брат.

В тот же день двое военных получили ранения, еще один — боевую травму.

23 октября погиб старшина бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Дмитрий Антиков.

— Он был замечательный побратим и профессиональный артиллерист. Преданно любил свою жену, помогал и поддерживал друзей. Был настоящим патриотом, — рассказали в бригаде.

Она ведет боевые действия в районе Светлодарской дуги Донецкой области.