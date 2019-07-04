Оккупанты расстреляли медиков из противотанкового комплекса

1 июля у села Водяное Волновахского района Донецкой области российские боевики расстреляли санитарный автомобиль "Хаммер" с военными 36-й бригады морской пехоты. Погибли водитель 47-летний Сергей Майборода и парамедик 48-летняя Ирина Шевченко.

Внедорожник имел белые борта, красный крест. Согласно правилам войны, такие нельзя атаковать, однако оккупанты выстрелили в автомобиль из противотанкового комплекса. Водитель погиб на месте, врач умерла через несколько часов. Третий член экипажа получил ранения.

Ирина Шевченко до войны работала продавщицей на рынке в Херсоне. С первых дней оккупации помогала украинским военным. Окончила медицинские курсы, преподавала тактическую медицину. В мае 2015 года подписала контракт на службу в армии. Через полгода получила орден "За мужество".

- Ира всегда говорила живо веселым хриплым голосом, скорее мужским. Когда я первый раз ей позвонила, то была уверена, что ошиблась номером, - говорит волонтер 30-летняя Ирина Гук. - Как-то она сказала фразу, которую я запомнила навсегда: "На фотографиях можете не зарисовывать наши лица. Мы на своей земле, не должны бояться".

Сергей Майборода жил в поселке Былбасовка Славянского района Донецкой области. Военную службу начал 26 апреля 2017-го.

С начала войны погибли 85 военных медиков. Из них 15 врачей, остальные - фельдшеры, санинструкторы и санитары. Не менее 300 человек ранены.

- Нападение на медперсонал - это, однозначно, военное преступление, - говорит советник президента Украинского союза Красного Креста Тимур Короткий. - Подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда. Об этом говорится в статье 8 Римского устава Международного уголовного суда.