Оккупанты применяют новое оружие

На Донбассе оккупанты используют новый вид боеприпасов для сброса с беспилотников. Их осколки не намагничиваются. Поэтому сложно достать из тела человека.

17 ноября такими был ранен сержант 46-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Это произошло вблизи села Сизое - рядом с участком разведения войск в Станице Луганской.

- Боец получил почти 50 осколочных поражений по всему телу. Рассказал, что это был снаряд, который взорвался в воздухе на небольшой высоте, - говорят в Министерстве обороны.

Сержанта спасают медики Харьковского военного госпиталя. Говорят - это первый случай, когда поражающие элементы от снаряда имеют разную структурную основу. Половина во время удаления не намагнитилась.

- Русские не могли не знать о нападении. Там - их противовоздушная оборона, солдаты, беспилотники. Ранее Сизое считали одним из самых спокойных участков операции Объединенных сил, - говорит журналист 43-летний Юрий Бутусов.

Через несколько дней украинские военные сбили под Горловка Донецкой области беспилотник, начиненный подобной взрывчаткой.

- Артиллерия запрещена. Поэтому оккупанты используют беспилотники и сбрасывают взрывчатку на наши позиции. Сейчас это самое страшное оружие, потому что непредсказуемое. Беспилотник не всегда можно услышать. Еще труднее увидеть, - говорит морской пехотинец с позывным "Док".

В Министерстве обороны информацию подтвердили. Говорят, россияне доставили спецназ со средствами технической разведки и снайперскими винтовками на оккупированные территории Донбасса. Среди вооружения есть неизвестные ранее образцы.