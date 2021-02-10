Оккупанты повысили тарифы на коммунальные услуги

С 1 февраля жители оккупированных Россией частей Донецкой и Луганской областей вынуждены больше платить за коммунальные услуги. Электроэнергия подорожала на 30%, газ — на 16%, водоснабжение и водоотвод — на 11%.

Повышение тарифов объяснили необходимостью ремонтов сетей, увеличением зарплат работникам и потребностью набрать рабочих.

Потребление до 150 кВт в месяц, 1 кВт электричества стоит 104 руб. — 40 украинских копеек, от 150 до 800 кВт-ч — 52 коп., более 800 кВт-ч — 0,95 грн.

1 куб. м холодной воды стоит — 5,6 грн, ее отвод — 3,6 грн. За централизованное отопление 1 кв. м площади ежемесячно придется платить 3,8 грн.

Жители оккупированных территорий возмущены повышением тарифов. Однако молчат — за критику их могут бросить в тюрьму.

— Такими темпами тарифы у нас скоро станут такие же, как в независимой Украине, — говорит дончанка 30-летняя Юлия Андриенко. - Там они еще больше, но ведь и зарплаты соответствующие. Мы здесь работаем за копейки, и те месяцами не получаем.

Цены на оккупированных территориях стали выше, чем в соседних областях РФ.

- Можно уехать в Ростов-на-Дону, — продолжает Юлия. - В России дешевле продукты, коммуналка, одежда, техника. У нас стали популярны туры за покупками туда. Даже с учетом транспортных расходов товары получаются дешевле.

Коммунальные услуги за двухкомнатную квартиру в Донецке стоят в среднем в месяц 320 грн летом и 640 — зимой. Средняя зарплата в городе — до 3 тыс. грн.

- В 2014- м у нас все говорили, что платить за коммунальные не нужно вообще, война все спишет, — рассказывает 34-летний Виктор Баринов из Луганска. - Большинство поверили. Даже не знали, откуда такая информация. А когда через несколько лет ЖЭКи заработали и начали приносить платежки — все были в шоке. Насчитали за весь период. Даже тот, когда у нас не было воды и тепла.

Люди не хотели оплачивать долги.

- Сначала некоторые поднатужились и все погасили, — продолжает Баринов. - Большинство же считало, что должны не они, а им. Но когда начали отбирать за долги квартиры, то все зашевелились.

Тарифы на коммунальные услуги на оккупированном Донбассе не пересматривали с начала боевых действий.

- Боевики всегда рассказывали, что в Украине тарифы на коммунальные высокие из-за олигархов и Сороса (американский финансист и миллиардер 90-летний Джордж Сорос. - ГПУ),-говорит эксперт по Донбассу 35-летний Денис Казанский. - А у них, мол, республики народные. У них нет олигархов, американцев и Международного валютного фонда. Оказывается, МВФ дотянулся и до них.

Долги жителей оккупированных территорий за коммуналку достигают 9 млрд руб. — 3,5 млрд грн. Такую цифру называют боевики. На самом деле, задолженность больше.