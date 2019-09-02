Оккупанты повышают цену на коммуналку

Оккупационные власти ДНР повышают тарифы на коммунальные услуги на неподконтрольной Украине территории с 1 сентября.

Увеличение касается водоснабжения, вывоза мусора и оплаты жилого фонда.

- Услуги по вывозу мусора и квартплата повысятся на 30%, по водоснабжению в Донецке - вдвое, по другим городам и районам - в полтора раза, - говорит Татьяна Мальченко, 57 лет, из оккупированного города Чистяково (до 2016 года - Торез. - ГПУ). - Поэтому мне придется платить ежемесячно на 50 гривен больше. Для пенсионеров - это большие деньги. Иногда нам не за что купить лекарства, не говоря уже о коммуналке.

Тарифы на тепло, электричество и газ боевики не будут увеличивать.

- На двух-трех человек в квартире в среднем по квитанции будем платить до 75 гривен каждый месяц, - говорит 49-летний Антон Хрущев из оккупированного Донецка. - Слухи об увеличении тарифов шли полгода, но мы надеялись, что этого не будет. У людей нет на это денег. Теперь ежемесячно на всю квартплату придется платить до 300 гривен.

Тарифы на услуги остались на уровне 2012 года, тарифы на воду и электроэнергию не поднимались с 2010-го.

- Тарифы на отопление не менялись 10 лет. Они убыточны, - продолжает Хрущев. - Коммуналку подняли, потому что нечем платить сотрудникам зарплату. Долги не выплачивают месяцами, поэтому люди увольняются. Тогда в начале 2019 года в городах возникла проблема с вывозом мусора.