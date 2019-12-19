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пятница, 20 декабря 2019 07:50

Оккупанты не платят зарплату шахтерам

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9,3 млрд грн задолжала шахтам оккупированной части Донбасса российская компания "Внешторгсервис". Через нее вывозят продукцию с предприятий, которые контролируют боевики.

Фирму "Внешторгсервис" контролирует бывший украинский олигарх Сергей Курченко. Должны были выплатить шахте "Комсомолец Донбасса" более 1,8 млрд грн, "Макеевуголь" - 262 млн грн, "Торезантрациту" - 185 млн грн, шахте им. Засядько - 112 млн грн, говорится в материале российского информационного агентства РБК.

9 декабря руководители оккупационных администраций ЛНР и ДНР дали фирме двухлетнюю отсрочку для погашения задолженности. Несмотря на долги перед шахтерами.

Из-за задолженности на донецких шахтах полгода выплачивают зарплаты с задержками.

- За сентябрь деньги выдали в ноябре. Возможно, выплачивать будут больше до Нового года, - рассказывает горняк Алексей, 34 года. Фамилии не называет. - У нас на "Комсомольской" работают два добывающих участка и ремонтные цеха. Новые лавы не делаем - нужны новые комбайны. Ближе всего можно купить в Украине или где-то в Китае. Но на это нужны деньги - а их нет.

На шахте им. Засядько отменили дневные маршруты рабочих автобусов, которые подвозили горняков на смену и доставляли домой.

- Теперь на шахту надо ходить пешком. Руководство все остальное не колышет, - говорит донетчанка Ирина Кирданова, жена шахтера.

Средняя зарплата горняка на оккупированных территориях составляет 16 тыс. руб. - 6 тыс. грн.

- Этих денег хватает на еду и оплату коммунальных услуг. Ни ребенку подарок купить, ни себе новую куртку или штаны. Так и ходишь в секонд-хенде, - рассказывает Алексей. - Раньше перед шахтой парковка была из автомобилей горняков. Люди хоть и черно работали, но были деньги. А сейчас - разве что начальство на машинах ездит.

С начала оккупации 35 шахт прекратили работу. Еще в 16 откачивают только воду.

- Ситуация на шахте "Сутоган" - скрепляющие скобы, проходчики не идут. Добыча за последний месяц - ноль, - говорит Виктор Савинов, бывший горняк. - Сейчас на шахте ведут работы по поддержанию ее жизнедеятельности. Хорошо, хоть воду откачивают.

Из-за вывоза угля в РФ возникли проблемы на Зуевской теплоэлектростанции.

Расположена в 40 км от Донецка. В октябре боевики обсуждали, что ежедневные расходы угля на 1 тыс. т больше, чем поступает на станцию. Поэтому невозможно обеспечить ее полноценную работу. Остаток угля оценивали в 70 тыс. т.

На этих ресурсах электростанция может работать в одноблочном режиме почти 30 суток. Если не найдут дополнительного топлива, ТЭС остановится.

Отсутствие топлива скажется на всей энергосистеме оккупированной территории. При уменьшении температуры ниже -8°C станция не сможет обеспечить не только окружающие города теплом, но и собственный обогрев.

Подрывы разрушают дома

В оккупированной Макеевке Донецкой области после возобновления работ на шахте "Калиновская-Восточная" снова происходят подземные толчки.

Работу на шахте остановили в октябре - тогда из-за подрывов в городе развалились три дома.

- Как только шахту закрыли, толчки прекратились. Открыли - дома дальше трясутся, - говорит Елена Вдович, 40 лет. - Опять идут трещины.

Руководство боевиков не обращает внимания на жалобы жителей.

Автор: Андрей ЖИГАЙЛО
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Дата
20
декабря

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