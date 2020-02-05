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четверг, 06 февраля 2020 00:00

Обыскали 17 обувных магазинов

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В конце января полицейские обыскали в Киеве 17 обувных магазинов одной сети. Подозреваются в торговле фальсификатом под видом товаров известных брендов.

Магазины не закрыты. Следственные действия продолжаются, - говорят в столичной прокуратуре.

— Отечественные производители обуви фальсификат не делают. Могут шить под известным брендом, но только по его заказу, — говорит президент общественной организации "Лига производителей обуви Александр Бородыня, 64 года. — Подделки есть двух типов. Одни — того же качества, что и оригинал, но пошиты другим производителем. Вторые — значительно хуже, но с узнаваемым логотипом. У нас обычно продают по второму варианту.

За тем, чтобы потребителей не обманывали, должна следить Госпродпотребслужба.

— Она не выполняет функции. Имеют колоссальные полномочия для прекращения фальсификата, но не пользуются ими, — говорит Александр Бородыня. — Отличить качественную обувь от подделки трудно. Покупайте у проверенных производителей. В Украине таких полторы тысячи. Качество обуви, сделанной на наших фабриках, мало чем отличается от брендовой. Но за отечественную платим реальную цену, а из стоимости известной — 80% доплачиваем за логотип.

Ношение некачественной обуви может привести к деформации стопы, рассказывает физиотерапевт Владимир Воронин.

— Со временем это приводит к искривлению позвоночника и грыжам. Ошибочно покупать обувь на плоской подошве. Должна быть поднята хотя бы на полтора сантиметра. Тогда избежите чрезмерной нагрузки на стопы.

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