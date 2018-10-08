Областной центр выиграл 10 миллионов гривен на развитие туризма

Хмельницкий выиграл грант в 10 млн грн на создание туристической инфраструктуры. Подобный конкурс между городами состоялся впервые. Его проводило Министерство регионального развития. Деньги выделит Европейский Союз.

Согласно проекту город должен создать информационно-туристический центр. В нем гость сможет получить любую нужную информацию. Будет расположен в центральной части населенного пункта. Также создадут карты с обозначением всех туристических мест Хмельницкая и области.

- Хотим привлечь к себе как можно больше туристов благодаря инфраструктуре, сообщению, сети отелей и ресторанов, - говорит директор коммунального "Агентства развития Хмельницкого" Леся Герасимчук, 38 лет. - Мы предлагаем приезжать к нам, останавливаться в гостиницах и пользоваться интересными маршрутами в области. Ездить от нас в другие города. Именно такую концепцию подали на конкурс.