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пятница, 19 июля 2019 00:50

Облако саранчи накрыло район

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Территорию пяти сел Валуйского сельсовета Станично-Луганского района Луганской области 12 июля накрыло облако саранчи. Насекомые уничтожают посевы подсолнечника, сои, риса, овощей и бахчевых культур.

- Саранча прилетела к нам из России. Там насекомые живут в устьях крупных рек, но могут перелетать на сотни километров, - говорит 44-летний Григорий Попов из Института зоологии имени Ивана Шмальгаузена Национальной академии наук Украины. - В жаркую погоду активно размножаются в поймах рек и озер.

На территории района проводят мероприятия по уничтожению насекомых. Опрыскивают ядом из самолетов, людям запретили выпасать скот, посоветовали изолировать домашнюю птицу и пчел.

- В конце июля насекомые откладывают яйца, - продолжает ученый. - Если личинки перезимуют - в следующем году будет катастрофическая ситуация. Кроме химической обработки, нужна еще и глубокая вспашка.

Уничтожить насекомых сложно, потому что центр их распространения размещен на линии разграничения. Она заминирована. Эпидемиологи могут лишь наблюдать за насекомыми с беспилотника.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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