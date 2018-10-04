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пятница, 05 октября 2018 00:40

Объявили месячник сдачи оружия

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С 1 по 31 октября 2018 года на территории Украины проводится месячник добровольной сдачи огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывных материалов и средств самообороны, заряженных веществами слезоточивого и раздражающего действия (газовых пистолетов, револьверов), и их регистрация в установленном законом порядке.

Добровольная сдача оружия освобождает от уголовной ответственности.

По вопросам добровольной сдачи оружия и его регистрации необходимо обращаться в Соломенское УП ГУНП в г. Киеве по адресу: г. Киев, просп. Воздухофлотский, 49, тел. 0(44) 275 33 00, или в сектор контроля за обращением оружия в сфере разрешительной системы Соломенского УП ГУНП в г. Киеве по адресу: г. Киев, ул. Гарматная, 16/85, тел. 0(44) 456 80 20.

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