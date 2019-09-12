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пятница, 13 сентября 2019 05:40

О смерти отца сообщили через месяц

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Среди пленных моряков были два работника Службы безопасности Украины. 24-летний Андрей Драч служил контрразведчиком на катере "Никополь", а Василий Сорока, 28 лет, — на "Бердянске".

Андрей Драч родом из села Городок Ильинецкого района Винницкой области.

— Сын немало пережил, до сих пор не может принять смерть отца, — говорит Татьяна Драч, 44 года, мать офицера. - Леонида не стало, когда сын был в плену - в апреле этого года на 51-м году. Я ему об этом сообщила через месяц. Адвокаты говорили, был в отчаянии, но взял себя в руки. Написал, чтобы мы держались и были сильными.

Андрей Драч учился в морской академии им. Павла Нахимова в Севастополе. В 2014‑ом был одним из курсантов, кто пел гимн Украины во время того, как сепаратисты снимали с академии украинский флаг и поднимали российский. Оканчивал ее уже в Одессе.

6 сентября Татьяне позвонили из офиса уполномоченного по правам человека. Сообщили, что сын прибудет 7 сентября в Киев.

— Видела, как сходят ребята, а сына еще не было. Те секунды казались вечностью. И тут — он. Не верилось, что вижу своего ребенка. Подбежала к Андрею, обняла. Он меня умолял: "Мама, не плачь". А сам держался. Мужчина.

Автор: Людмила ГЕРАСИМЧУК
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