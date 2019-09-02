Новые телефоны будут печатать сообщения сами

 
Ексклюзивы
1/5
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1107
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 5499
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 4059
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1674
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 738
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 504
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1566
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 5274
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 27900
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 2853
Фото
Все фото
4
6
3
4
3
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Четверо бойцов погибли на фронте
Четверо бойцов погибли на фронте
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 27900
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6534
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2547
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2727
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 сентября 2019
Просмотров: 270
Мері
Скутість перших хвилин зустрічі випускників розвіює Вовка Мельниченко. Він приїхав з Америки. Розповідає історію про кабана. — Прилетів я ...
вторник, 03 сентября 2019 00:10

Новые телефоны будут печатать сообщения сами

  Комментировать

3 сентября американская компания "Гугл" показала новую версию операционной системы для смартфонов - "Андроид 10". С 2020 года ее будут устанавливать почти на все новые устройства. Первыми такую получат смартфоны марки "Пиксель".

Операционная система - компьютерная программа, управляющая всеми процессами в современном телефоне. От нее зависит, какие функции может выполнять устройство, какие программы может поддерживать, а какие - нет.

Смартфоны на "Андроиде 10" будут иметь большие возможности, чем другие мобильные устройства на предыдущих операционных системах. Какие именно - производители до конца не разглашают. Известно, что будут работать в сетях сверхскоростной передачи данных 5G, иметь функцию "Лайв Кептионс" - автоматический перевод аудио в текст. Сообщение можно будет не набирать, а надиктовывать.

Сначала новая операционная система имела рабочее название "Андроид Q". Однако 22 августа "Гугл" представил официальное название - "Андроид 10".

Автор: Соломия ЦУРА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Новые телефоны будут печатать сообщения сами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
23
 1 Просмотров: 123969
Милость фото зашкаливает: показали смешного снайпера ВСУ
Милость фото зашкаливает: показали смешного снайпера ВСУ Просмотров: 26183
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
16
 Просмотров: 21258
Город вымер: показали свежие фото Донецка
Город вымер: показали свежие фото Донецка
14
 Просмотров: 20952
На стоянке нашли автомобиль с трупом внутри
На стоянке нашли автомобиль с трупом внутри
 Просмотров: 19198
Украина
В школу пошли 433 тысячи первоклассников
В школу пошли 433 тысячи первоклассников Просмотров: 18
В Украину привезли лекарства от дифтерии
В Украину привезли лекарства от дифтерии Просмотров: 45
Сенцова могут обменять на Вышинского
Сенцова могут обменять на Вышинского Просмотров: 261
Тихона Курбатова убил русский снайпер
Тихона Курбатова убил русский снайпер Просмотров: 1179
Украина закрыла полеты над Черным морем
Украина закрыла полеты над Черным морем Просмотров: 2826
Больше всего комментируют
13
Зеленский о встрече с Трампом: Мы не будем идти с протянутой рукой
9
Зеленский "положил" на журналистов - Щур
5
"Первый звонок" в комитетах начался со споров
3
Премьер на самокате поздравил школьников с Днем знаний
2
Луценко дал Рябошапке пессимистическое наставление
Голосов: 268
Голосование Чего больше всего ожидаете от нового правительства
  • Быстрых реальных реформ и роста экономики
  • Дешевого доллара
  • Снижения тарифов
  • Роста зарплат и большей стабильности
  • Преодоления коррупции
  • Положительных изменений не будет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua