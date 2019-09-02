Новые телефоны будут печатать сообщения сами

3 сентября американская компания "Гугл" показала новую версию операционной системы для смартфонов - "Андроид 10". С 2020 года ее будут устанавливать почти на все новые устройства. Первыми такую получат смартфоны марки "Пиксель".

Операционная система - компьютерная программа, управляющая всеми процессами в современном телефоне. От нее зависит, какие функции может выполнять устройство, какие программы может поддерживать, а какие - нет.

Смартфоны на "Андроиде 10" будут иметь большие возможности, чем другие мобильные устройства на предыдущих операционных системах. Какие именно - производители до конца не разглашают. Известно, что будут работать в сетях сверхскоростной передачи данных 5G, иметь функцию "Лайв Кептионс" - автоматический перевод аудио в текст. Сообщение можно будет не набирать, а надиктовывать.

Сначала новая операционная система имела рабочее название "Андроид Q". Однако 22 августа "Гугл" представил официальное название - "Андроид 10".