"Никто не принимает жалобы от погорельцев"

Масштабные пожары в 2020-ом произошли на Житомирщине, Луганщине и в Чернобыльской зоне отчуждения.

4 апреля загорелась трава недалеко от Чернобыля, пламя перекинулось на деревья. За 10 дней выгорели села Лелив, Кривая Гора, Чистогаловка, Иловница, санаторий "Изумрудный". Ущерб оценили в 8 млрд грн.

Неделей ранее в Житомирской области пострадали села Овручского района — Острова, Нижняя Рудня, Лычманы, Магдин, Средняя Рудня. Там сгорели 38 жилых и 43 нежилых дома.

Для крестьян, потерявших дома, оборудовали строительные вагончики. Закупили модульные дома. Выдали денежные компенсации.

— Более 31,5 тысячи гривен мы перечислили на один сельсовет. Там уже выдавали средства. Есть еще областная программа помощи на 10 тысяч. Деньги получили те, кто прописан в Житомирской области,- говорит председатель Овручской райгосадминистрации 46-летний Ярослав Чепурко.

Пожары в Луганской области начались 30 сентября в Станично-Луганском, Старобельском, Северодонецком и Новоайдарском районах. Вспыхнуло после обстрелов лесных массивов с оккупированной территории, по основной версии. Сгорели 32 населенных пункта, более 20 тыс. га леса. Погибли 11 человек, 19 получили травмы.

Потерпевшим, которые потеряли жилье, — выдали по 300 тыс. грн, семьям погибших по 200 тыс. По 50 тыс. получили хозяева частично разрушенных домов.

— Помощь получили около половины людей, которые потеряли близких и жилье, — говорит нардеп Максим Ткаченко, 37 лет.

Местные власти делают недостаточно для помощи пострадавшим, заявили в Парламентской временной следственной комиссии, расследующей причины пожаров.

- 21 декабря мы встречались с жителями сел Вороново, Смоляниново и Сиротино. Никто из представителей местных властей не явился. Никто не принимает их жалоб и обращений, — говорит заместитель главы ВСК 44-летний Сергей Вельможный.