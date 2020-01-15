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четверг, 16 января 2020 05:05

Николай Довженко умер через несколько часов после ранения

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9 января поблизости Красногоровки Донецкой области погиб 23-летний старший солдат Николай Довженко. Во время обстрела из стрелкового оружия боец получил тяжелое ранение пулей калибра 5,45 мм. Потерял много крови, умер через несколько часов в больнице.

— Ребята говорят, что он не боялся выполнять задания. Несмотря на молодость, был очень смелый воин. Для нас это тяжелая потеря, — рассказали в пресс-службе бригады.

Николай Довженко — уроженец села Цибулевка Великомихайловского района Одесской области. Служил старшим стрелком в 28-й отдельной механизированной бригаде им. Рыцарей Зимнего Похода.

На военную службу по контракту вступил 26 мая 2017 года.

Это третья боевая потеря Объединенных сил в январе 2020 года.

Ночью 13 января на Донбассе в результате неосторожного обращения с боеприпасами погиб 25-летний Виталий Караван. Служил в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде.

Воина нашли мертвым в блиндаже. Обстоятельства гибели устанавливают. В бригаде началось служебное расследование.

Погибший родом из села Корчик Шепетовского района Хмельницкой области.

Автор: Марьяна ЧОРНИЕВИЧ
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Дата
16
января

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