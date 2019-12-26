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пятница, 27 декабря 2019 00:45

Нелегальным копателям янтаря грозит до семи лет тюрьмы

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Верховная Рада поддержала законопроект №2240, регулирующий добычу янтаря в Украине. За незаконную его добычу, хранение, сбыт, перевозку, приобретение, переработку и пересылку будут штрафовать от 5,1 до 17 тыс. грн. Либо ограничивать или лишать свободы до трех лет.

Если незаконной добычей занималась организованная группа - срок возможного заключения возрастет до пяти лет. За большие объемы добычи или тяжкие последствия, нанесенные природе, могут приговорить к семи годам тюрьмы.

- Все земельные вопросы доступа к месторождениям янтаря будут урегулированы. Принятое решение поспособствует наполнению бюджета страны, - говорит премьер-министр Алексей Гончарук, 35 лет.

Разрешение на добычу янтаря государство будет продавать на аукционе. Начальная цена составит 3,4 тыс. грн за работу на 1 га. Все копатели должны иметь сертифицированное оборудование.

Документ также вводит временный мораторий на вывоз необработанного янтаря за границу.

- Это только первый законопроект, первая ступень на пути к полному контролю над добычей янтаря, - говорит 44-летний Олег Бондаренко, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования. - Он позволит упорядочить хаос, который сейчас наблюдаем в этой сфере. Однако рано делать окончательные выводы - с января будем разрабатывать следующие законопроекты о легализации добычи и продажи янтаря.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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