Нелегальным копателям янтаря грозит до семи лет тюрьмы

Верховная Рада поддержала законопроект №2240, регулирующий добычу янтаря в Украине. За незаконную его добычу, хранение, сбыт, перевозку, приобретение, переработку и пересылку будут штрафовать от 5,1 до 17 тыс. грн. Либо ограничивать или лишать свободы до трех лет.

Если незаконной добычей занималась организованная группа - срок возможного заключения возрастет до пяти лет. За большие объемы добычи или тяжкие последствия, нанесенные природе, могут приговорить к семи годам тюрьмы.

- Все земельные вопросы доступа к месторождениям янтаря будут урегулированы. Принятое решение поспособствует наполнению бюджета страны, - говорит премьер-министр Алексей Гончарук, 35 лет.

Разрешение на добычу янтаря государство будет продавать на аукционе. Начальная цена составит 3,4 тыс. грн за работу на 1 га. Все копатели должны иметь сертифицированное оборудование.

Документ также вводит временный мораторий на вывоз необработанного янтаря за границу.

- Это только первый законопроект, первая ступень на пути к полному контролю над добычей янтаря, - говорит 44-летний Олег Бондаренко, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования. - Он позволит упорядочить хаос, который сейчас наблюдаем в этой сфере. Однако рано делать окончательные выводы - с января будем разрабатывать следующие законопроекты о легализации добычи и продажи янтаря.