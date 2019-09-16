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вторник, 17 сентября 2019 05:01

"Некоторые миссии вообще без оружия"

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Миллион гривен выделили из государственного бюджета на вакцинацию против холеры, брюшного тифа и менингококковой инфекции украинских миротворцев в Демократической республике Конго. Процедуры проведут в индусском военном госпитале до конца месяца.

Украинский вертолетный отряд служит в африканской стране с 2012 года. 250 военных обслуживают боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8. Также есть аэродромная обслуга и охрана.

- В Конго плохая вода, грязная еда и малярийные комары. Нужно быть очень осторожным, — говорит Игорь, 34 года. Фамилию не называет. Отслужил в Конго предыдущую ротацию — всего их было три.

С начала независимости 44 тыс. украинских военных побывали в 27 миссиях. За это время погибли 55 бойцов.

Как одна из стран-основательниц Организации Объединенных Наций, Украина принимает участие в миротворческих миссиях с 1992 года.

Первая операция была в Боснии и Герцеговине. Тогда 1303 бойца контролировали столицу Сараево. Погибли 13 воинов.

По состоянию на август, 388 украинских военных служат в миротворческих и полицейских миссиях под руководством Североатлантического альянса и ООН.

40 украинских военных обеспечивали поддержку мира в Косово. 11 украинцев в Афганистане принимают участие в тренировочно-совещательной миссии НАТО "Решительная поддержка".

На территории непризнанного Приднестровья 10 украинских миротворцев находятся как наблюдатели. Шесть наших военных поддерживают мир в регионе Абьей в Судане. Еще четверо — в Южном Судане.

На Кипре охраняет стабильность один украинский миротворец.

Миротворцами могут стать военные Вооруженных сил, Национальной гвардии и полиции, старше 25 лет, которые имеют минимальный 5-летний опыт службы.

Также нужно иметь водительские права категории "Б", владеть английским или французским языком и быть в хорошей физической форме.

Военному нужно обратиться к командованию части, чтобы оно отправило рапорт в миротворческий центр. Из документов предоставить разрешение семьи, характеристику от контрразведчиков, справку о несудимости и заключение военно-медицинской комиссии.

— Основная цель миссии — обеспечение мира в регионе. Применение оружия четко прописано — только в случае опасности для жизни человека, — рассказывает Игорь. — Любые операции — только с разрешения штаба миссии и под их эгидой. Не будет, как в кино — все зарегулировано актами. Некоторые миссии вообще без оружия. У них основная задача — обучение или наблюдение.

Если все в порядке, с кандидатом проведут ряд собеседований.

— За миротворцем сохраняют украинскую зарплату. Она будет накапливаться. А на месте платят суточные каждому бойцу. Их уровень различается в зависимости от страны, где ты находишься, - рассказывает бывший миротворец Виктор Лейный, 40 лет. - В Ираке в 2005 году, мы получали по 50 долларов в день (1,2 тыс. грн. - ГПУ) — В Косово ребята, знаю, имели по 10 долларов (250 грн. — ГПУ).

Это хорошие деньги, и ты их почти не тратишь. Потому что логистика, как правило, "натовская" — с пищей и водой нет проблем.

— Почему военные шли в миротворцы — за это давали удостоверение участника боевых действий, — говорит Лейный. — Для офицеров — подняться по службе и получить очередное звание. В мирной армии до 2014 года, чтобы дослужиться до полковника, нужно было либо заплатить какому-то генералу, либо иметь покровителей. А при возврате с миссии были шансы пойти дальше по службе.

В миссии также могут привлекать гражданских специалистов — врачей и учителей.

Обменял кокарду на американский рюкзак

Миротворцы из разных стран обмениваются вещами. Американцев и европейцев интересует военное имущество из Советского Союза.

— Мне удалось на кокарду выменять рюкзак. С ним в 2014 - м я пошел на войну на Донбасс, - рассказывает Виктор Лейный. — Но были и неприятные случаи — наши буквально выпрашивали себе от формы до тепловизоров. Также в общих столовых бывало, что гребли все подряд в рюкзаки.

Автор: София СТАРОКОНЬ
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