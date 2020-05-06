Не стоит отмежевываться от людей

- Особые отношения с соседями - часть украинской ментальности — говорит психолог из Харькова Сергей Малыш, 29 лет. — С одной стороны, мы иногда слишком толерантны к людям рядом. Не против жить у бабушки-котолюбки, владельца пяти питбулей или семьи с шестью детьми. Но как только они хоть немного нарушают наши границы, у нас активизируется защита своего.

Кто ссорится чаще всего?

- Соседи, которые имеют общее пространство. Например, когда две семьи делят частный дом с двором. Или два владельца квартир имеют общий тамбур. В первом случае обязательно появиться "своя усохшая груша" и забор. В другом — кто-то разозлит огромным велосипедом или другими вещами.

Зависят ли отношения от поколений, живущих рядом?

- Бесспорно. Люди, молодость которых пришлась на Советский Союз, будут требовать от соседей общения. Для них нормально делиться — угощают пирожками или конфетами, спрашивают что-то, здороваются, а потом обсуждают между собой вашу жизнь. Поколение 1990-х - иное. Это время бедности и произвола. Тогда было страшно делиться успехами. На скандалы между соседями пытались закрывать глаза.

А настоящее поколение как действует?

- Сейчас с проблемами обращаемся к соответствующим службам. Сами даже не пытаемся выстраивать отношения.

С соседями надо научиться договариваться. Не отмежевываться от людей. В конце концов, знакомому легче уговорить бабушку раздавать котов. А друг лучше постороннего объяснит, что не стоит громко включать музыку.