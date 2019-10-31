Не хватает сыворотки против дифтерии

В Украине зафиксировали вспышку дифтерии. В октябре заболели восемь человек. Трое в Киеве: 9-летний школьник, мужчина и 35-летняя женщина. Диагноз подтвердили и четырем иностранным студентам Ужгородского национального университета и 47-летнему жителю Тернопольщины. Всего с начала года по 30 октября болезнь диагностировали у 20 человек.

В Киеве больной женщине ввели последнюю в столице дозу противодифтерийной сыворотки.

- Подобная ситуация с сыворотками по всей стране, - говорит Ольга Голубовская, 52 года, советник министра здравоохранения. - Количество случаев дифтерии такое, как ежегодно. Показатели прыгнули из-за вспышки в Ужгороде, где заболели студенты из Индии.

По состоянию на конец октября в Украине было почти 140 флаконов противодифтерийной сыворотки. Одному пациенту необходимо около 50 доз. МОЗ с Советом национальной безопасности и обороны решают, откуда завозить сыворотку в случае эпидемии.

Дифтерия - острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Поражает гортань и бронхи. Единственный способ уберечься - прививка. Ее делают бесплатно. Детям в 2, 4, 6 и 18 месяцев, 6 и 16 лет. Взрослые должны вакцинироваться каждое десятилетие. Для этого следует обратиться к семейному врачу. Вакцинами Украина обеспечена во всех областях, говорят в Минздраве.