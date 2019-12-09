Назвали самый комфортный город страны

Винницу пятый год подряд признали самым комфортным городом для проживания в Украине. В пятерке лучших - Луцк, Ивано-Франковск, Чернигов и Хмельницкий, по результатам исследования Социологической группы "Рейтинг".

Победителя определяли по 22 показателям. Эксперты учитывали уровень предоставления услуг в городах, состояние дорог, развитость транспортного сообщения, инфраструктуру. Каждый пункт оценивали по пятибалльной шкале.

- Можем гордиться, что живем в городе-лидере. Вместе с винничанами достигли этого успеха, - говорит городской голова Сергей Моргунов, 51 год.

- Винница не большой город, но очень европейский, - говорит 32-летняя Анна Бабкова. Переехала в областной центр в 2014 году из города Суходольск Луганской области. - Впечатляют чистые улицы с аллеями роз. Есть много парков, где можно погулять. На остановках есть расписание транспорта. Устанавливают цифровые табло.

Эксперты учли большое количество муниципальных программ в городе. В частности в Виннице бесплатно протезируют зубы военным, власть частично оплачивает обучение детей в частных детсадах.