Назвали победителей Шевченковской премии

Лауреатов Национальной премии им. Тараса Шевченко объявили 9 марта, в день рождения Кобзаря. Победители получат по 200 тыс. грн.

В театральной номинации лучшим признали спектакль "Верба" ​​киевского театра им. Ивана Франко. Его поставили по мотивам "Лесной песни" Леси Украинки.

- Режиссер Сергей Маслобойщиков в спектакле намеренно прибег к грубому минимализму, - говорит председатель комитета Юрий Макаров, 65 лет. - Перевернул атмосферу классической драмы. Действие происходит не в первозданной пуще, а на лесопилке. Много незаметной хореографии, когда артисты просто синхронно появляются и исчезают.

В литературной номинации победил роман "Иван и Феба" писательницы Оксаны Луцишиной. В произведении говорится о революции на граните 1990-го.

- Книга о страхе, который передается из поколения в поколение и разрушает семьи. Описывает Киев, Ужгород в момент развала СССР, - говорит литературовед Тамара Гундорова, 65 лет.

В категории "Публицистика, журналистика" лучшим назвали сборник эссе "В изоляции". Его написал бывший пленник российских террористов ДНР на Донбассе Станислав Асеев.

- Книга вышла еще до освобождения. Дает возможность узнать правду об оккупации, - говорит продюсер радио "Культура" Ирина Славинская, 32 года.

Награду за лучшее визуальное искусство получил Борис Михайлов, который сделал серию фото "Испытание смертью". За киноискусство - фильм Валентина Васяновича "Атлантида".

- "Архитектура голоса" - цикл из 19 концертов, каждый из которых проходил в уникальном месте, - говорит о победителе в музыкальной категории главный редактор музыкального интернет-журнала live.Karabas Игорь Панасов, 45 лет. - В Киеве - это кинотеатр "Флоренция", НСК "Олимпийский", Планетарий, стадион "Старт". Делали премьеры произведений иностранных и украинских композиторов. Изменили классическую музыку и привлекли тех, кто обычно далек от культуры.

Церемония награждения состоится в Каневе Черкасской области 22 мая.