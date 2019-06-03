Назвали основную версию катастрофы вертолета Ми-8

Основной версией крушения военного вертолета Ми-8 на Ровенщине является техническая неисправность судна. Вертолет разбился 29 мая возле села Сестрятин Радивиловского района. Погибли все четверо членов экипажа.

В декабре 2018 года вертолет прошел модернизацию и обслуживание на запорожском заводе "Мотор Сич". Получил летный сертификат.

- Машина была после капитального ремонта, - говорит Михаил Шур, заместитель командира 16-й авиабригады. - Документация изымается, сейчас проходят проверки.

На месте катастрофы нашли бортовой самописец. Его изучают специалисты.

- Следствие рассматривает несколько версий - техническая неисправность, некачественное топливо, плохая подготовка к полетам, - доложил Юрий Табака, 30 лет, руководитель военной прокуратуры Западного региона Украины. - Каждая проработанная версия получит правовую оценку. Изъяли документацию по вертолету, акты технического состояния, формуляры.

Семьям погибших правительство выплатит денежную помощь. Такое поручение дал премьер-министр Украины. Сумму пока не называют.