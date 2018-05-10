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пятница, 11 мая 2018 05:20

Назвали имена россиян, которые руководили обстрелами Мариуполя

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Обстрел микрорайона Восточный в Мариуполе 24 января 2015 года совершили кадровые военные вооруженных сил России. Это выяснили следователи Службы безопасности Украины.

— Наши следователи провели детальное и тщательное расследование. Установили, что ракетный обстрел Мариуполя 24 января 2015 года совершили кадровые военные ВС РФ. Применили два штатных реактивных дивизиона систем залпового огня "Град", - говорит председатель СБУ 51-летний Василий Грицак.

Следователи поминутно зафиксировали пересечение границы русскими военными и путь на позиции террористов, с которых обстреливали город. Выяснили, что в обстрелах участвовали подразделения 200-й Печенжской отдельной мотострелковой бригады и 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии (бывшая 5-я отдельная гвардейская Таманская мотострелковая бригада. - ГПУ).

С территории России операцией руководил генерал-майор Степан Ярощук - начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа ВС РФ. В оккупированном Донецке - полковник ВС РФ Александр "Горец" Цаплюк. Координировал действия солдат подполковник ВС РФ Максим "Югра" Власов.

Выводы расследования передадут в Международный суд ООН.

24 января 2015 года русские военные обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" микрорайон Восточный Орджоникидзевского района Мариуполя и соседний поселок Виноградное Волновахского района Донецкой области. Погибли 30 человек, из них двое детей. 108 получили ранение. Были повреждены 30 жилых домов, объекты инфраструктуры и линия электропередач. Частично остановил работу металлургический комбинат "Азовсталь".

Автор: Ольга БОРИСЮК
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