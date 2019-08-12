Нашли мастерскую по изготовлению костяных инструментов

В Историко-культурном заповеднике "Древний Плиснеск" вблизи села Подгорцы Бродовского района Львовской области нашли косторезную мастерскую Х в.

- С 15 июля исследуем культурный слой IX-X веков. Здесь был самый большой на западе Украины славянский город Плиснеск. На прошлой неделе натолкнулись на типичное углубленное жилье с привычной для Плиснеска каркасно-столбовой конструкцией стен и печкой-каменкой, - рассказывает руководитель экспедиции, историк-археолог заповедника 29-летний Андрей Филипчук. - Нашли готовые изделия из кости, много полуфабрикатов, отходов косторезного производства. Также нож для обработки костей. Это универсальное орудие, им пользовались и в быту. Есть основания считать помещения косторезной мастерской.

Археологическая экспедиция будет работать до 15 августа.

- Найденные предметы отправим в фонды заповедника. Специалисты их обработают и реконструируют. Само здание перед завершением экспедиции законсервируем почвой, в которой нашли его, соблюдая технологии, - добавляет Андрей Филипчук.