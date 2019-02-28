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пятница, 01 марта 2019 06:25

Нашли комнату под землей

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Во время проведения ремонтных работ в центре Черткова на Тернопольщине коммунальщики обнаружили под землей комнату.

— Чинили прорыв канализации на центральной улице Рынок. Недалеко от места аварии рабочие заметили пропасть. Спуститься внутрь не смогли, но с помощью селфи-палки сделали фото, — рассказывает заместитель мэра города 44-летний Олег Недокус. — На снимке удалось разглядеть две кровати и какие-то предметы.

К работам привлекли специальную технику, пригласили местных историков и начали опрос старожилов.

— Раскапывали комнату несколько дней. 21 февраля наконец удалось расчистить проход и спуститься в комнату. Кроме старых кроватей, почти ничего не сохранилось. Все перегнило от влаги. Историки считают, что комната была убежищем для евреев во время Второй мировой войны. Вероятно, на этом месте стоял дом, который уничтожили в ходе боевых действий. До 1939 года этот район города был большим еврейским массивом, — добавил чиновник.

Голова Черткова Владимир Шматько распорядился исследовать комнату под землей. Если будет иметь историческую ценность - отреставрировать и внести в туристические путеводители города.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА
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