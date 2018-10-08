Нарушения на дорогах будут фиксировать видеокамеры

Нарушения на трассах будут фиксировать на фото и видео. Вдоль дорог обустроят камеры наблюдения. Соответствующее постановление принял 2 октября Кабинет Министров. Начнет действовать через полгода.

Камеры будут работать автоматически. Нарушителям, нарушения которых зафиксируют, - правоохранительные органы будут сообщать о штрафе письмом. Его будут отправлять по почте.

- За последние четыре года выросло целое поколение водителей, которые не понимают, что такое контроль на дороге. Без него начинают нарушать, - говорит основатель портала "Дтп.Київ.юа" Владислав Антонов, 35 лет. - Однако когда эта система заработает - начнутся массовые судебные иски. Люди юридически подкованы. И готовы отдавать от 6 тысяч гривен на суды, чем заплатить 510 гривен штрафа. Поэтому у судов должна быть сильная позиция, направленная на наказание нарушителей.

Только в Киеве на установку новой техники потратят десятки миллионов гривен. Камеры должны быть максимально качественные, не бояться перепадов температур и плохих погодных условий.

Если нарушитель не будет платить штраф, информация о нем перейдет в исполнительную службу. Могут в результате ограничить вылеты за границу или передвижения в поездах.

С 8 октября в Украине патрульные полицейские начали использовать радары для измерения скорости на дорогах. Пока - в тестовом режиме на 15 трассах.