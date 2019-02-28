"Напоминают, мол, у нас война и не надо раскачивать лодку"

Во время боевых действий в течение февраля на Донбассе погибли по меньшей мере восемь военных. Противник ежедневно нарушает условия перемирия, применяя вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. По сравнению с январем возросло количество обстрелов — 281 против 201.

19 февраля по позициям украинских военных противник выпустил 387 снарядов. В штабе Операции объединенных сил заявили, что это было самым интенсивным применением крупнокалиберного оружия за месяц.

Активнее всего оккупанты бьют в районе Крымского, Попасной, Первомайска, Светлодарской дуги на Луганщине. Обстреливают северо-западные окраины Горловки, западные и северо-западные окраины Донецка. Также Пески, Марьинку, район недалеко от Новомихайловки на Донетчине. Регулярно нарушают перемирие и на Мариупольском направлении.

— Боевики активизировались не по одной конкретной причине. Тут комплексный вопрос. Это и будущие президентские выборы, и попытка сохранить за собой огневую инициативу на участках линии разграничения, — считает Константин Машовец, 46 лет, координатор группы "Информационный сопротивление".

— Конфликт то обостряется, то стихает, потому что боевики хотят улучшить свои позиции, то пытаются оттеснить украинские войска.

Добавляет, что насыщения передней линии обороны противотанковыми ракетными комплексами является большим преимуществом Вооруженных сил.

— Один из факторов оживления у боевиков - использование украинскими войсками ракетных комплексов. Ранее наши военные часто сталкивались с обстрелами из боевых бронированных машин оккупантов. Из боевых машин пехоты, иногда танков. Теперь им будет сложнее прибегать к такому, потому что наши могут ответить ракетой.

Обострение связано с текущей ситуацией в стране и направлено на то, чтобы отвлечь внимание от возникших скандалов.

— Имею в виду и Евровидение, и расследование хищений в Укроборонпроме, — говорит военный эксперт Олег Жданов, 52 года. — Власть, как всегда, попала в не совсем удобное положение. Поэтому войну вытащили на первые полосы газет, и она снова на слуху. Напоминают, мол, у нас война, и не надо раскачивать лодку.

Увеличение количества обстрелов приводит к увеличению количества жертв.

— Начиная с 2015 года, после подписания Минска-2, наступлений со стороны украинских военных не было. Первый, кто пересечет линию разграничения, определенную Минскими договоренностями, будет обвинен в срыве перемирия. Продвижение наших войск на некоторых участках вплотную к линии разграничения обусловлено двумя факторами. Во-первых, политической целесообразностью. То есть, если надо показать победу, то сразу скандируют "ура, мы взяли деревню". Реально никто через линию разграничения не переходил. Все освобожденные в прошлом году села расположены в серой зоне. То есть в нейтральной полосе между позициями наших войск и той стороной. Во-вторых, это может быть обусловлено улучшением системы обороны.

Пока власть официально не назовет войну на Донбассе "войной" — в конфликте ничего не изменится.

— Де-юре у нас войны нет, а де-факто — война. Поэтому в дальнейшем будет происходить все то, что происходит сейчас, — говорит Жданов. — Замороженным и низко интенсивным этот конфликт будет до тех пор, пока мы будем находиться в подвешенном состоянии. Пока власть не начнет принимать политических решений с целью урегулирования конфликта. Примером является ситуация в Нагорном Карабахе. Там конфликт длится 25 лет, и лозунги его решению не способствуют.

Признание России стороной конфликта является единственным решением, что может сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

— Нужно признать, что мы воюем не с мифическими боевиками, которым якобы РФ поставляет оружие, боеприпасы. Нужно признать, что по ту сторону воюют регулярные части российской армии. Только тогда будет шанс заставить мировое сообщество давить на Россию по прекращению этого конфликта, в первую очередь, давить политически.

— Президент говорит, что у нас мирный план и перемирие, а тут раз — и наши начинают стрелять. Как следствие — ОБСЕ обвиняет нас в нарушении режима прекращения огня, — говорит Жданов. — Поэтому надо определиться, мы умные, мы красивые. Или мы действительно прекращаем огонь в одностороннем порядке и сидим, не высовываясь. А они нарушают, мы это фиксируем и передаем куда надо, и так продолжается бесконечно. Или мы признаем Россию стороной конфликта и жмем на мировое сообщество, чтобы они применяли меры для восстановления системы безопасности, но уже в мировом масштабе. Тогда или ООН способна на что-то, или надо разгонять эту организацию.