"Напоминают, мол, у нас война и не надо раскачивать лодку"

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
2 Просмотров: 3006
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1611
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 999
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
2 Просмотров: 2340
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1575
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 774
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
4 Просмотров: 3339
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Просмотров: 1665
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 549
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 2133
Фото
Все фото
3
4
3
2
2
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Четверо бойцов погибли на фронте
Четверо бойцов погибли на фронте
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
Видео
Все видео
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Интервью
1/5
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1611
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1575
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1368
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4347
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 3006
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 февраля 2019
Просмотров: 387
Вигляд збоку
Тиждень тому, з четверга на п'ятницю, бачив сон, якого раніше не траплялося — я приснився сам собі. Так наче дивлюся на себе збоку й трохи ...
пятница, 01 марта 2019 06:11

"Напоминают, мол, у нас война и не надо раскачивать лодку"

  Комментировать

Во время боевых действий в течение февраля на Донбассе погибли по меньшей мере восемь военных. Противник ежедневно нарушает условия перемирия, применяя вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. По сравнению с январем возросло количество обстрелов — 281 против 201.

19 февраля по позициям украинских военных противник выпустил 387 снарядов. В штабе Операции объединенных сил заявили, что это было самым интенсивным применением крупнокалиберного оружия за месяц.

Активнее всего оккупанты бьют в районе Крымского, Попасной, Первомайска, Светлодарской дуги на Луганщине. Обстреливают северо-западные окраины Горловки, западные и северо-западные окраины Донецка. Также Пески, Марьинку, район недалеко от Новомихайловки на Донетчине. Регулярно нарушают перемирие и на Мариупольском направлении.

— Боевики активизировались не по одной конкретной причине. Тут комплексный вопрос. Это и будущие президентские выборы, и попытка сохранить за собой огневую инициативу на участках линии разграничения, — считает Константин Машовец, 46 лет, координатор группы "Информационный сопротивление".

— Конфликт то обостряется, то стихает, потому что боевики хотят улучшить свои позиции, то пытаются оттеснить украинские войска.

Добавляет, что насыщения передней линии обороны противотанковыми ракетными комплексами является большим преимуществом Вооруженных сил.

— Один из факторов оживления у боевиков - использование украинскими войсками ракетных комплексов. Ранее наши военные часто сталкивались с обстрелами из боевых бронированных машин оккупантов. Из боевых машин пехоты, иногда танков. Теперь им будет сложнее прибегать к такому, потому что наши могут ответить ракетой.

Обострение связано с текущей ситуацией в стране и направлено на то, чтобы отвлечь внимание от возникших скандалов.

— Имею в виду и Евровидение, и расследование хищений в Укроборонпроме, — говорит военный эксперт Олег Жданов, 52 года. — Власть, как всегда, попала в не совсем удобное положение. Поэтому войну вытащили на первые полосы газет, и она снова на слуху. Напоминают, мол, у нас война, и не надо раскачивать лодку.

Увеличение количества обстрелов приводит к увеличению количества жертв.

— Начиная с 2015 года, после подписания Минска-2, наступлений со стороны украинских военных не было. Первый, кто пересечет линию разграничения, определенную Минскими договоренностями, будет обвинен в срыве перемирия. Продвижение наших войск на некоторых участках вплотную к линии разграничения обусловлено двумя факторами. Во-первых, политической целесообразностью. То есть, если надо показать победу, то сразу скандируют "ура, мы взяли деревню". Реально никто через линию разграничения не переходил. Все освобожденные в прошлом году села расположены в серой зоне. То есть в нейтральной полосе между позициями наших войск и той стороной. Во-вторых, это может быть обусловлено улучшением системы обороны.

Пока власть официально не назовет войну на Донбассе "войной" — в конфликте ничего не изменится.

— Де-юре у нас войны нет, а де-факто — война. Поэтому в дальнейшем будет происходить все то, что происходит сейчас, — говорит Жданов. — Замороженным и низко интенсивным этот конфликт будет до тех пор, пока мы будем находиться в подвешенном состоянии. Пока власть не начнет принимать политических решений с целью урегулирования конфликта. Примером является ситуация в Нагорном Карабахе. Там конфликт длится 25 лет, и лозунги его решению не способствуют.

Признание России стороной конфликта является единственным решением, что может сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

— Нужно признать, что мы воюем не с мифическими боевиками, которым якобы РФ поставляет оружие, боеприпасы. Нужно признать, что по ту сторону воюют регулярные части российской армии. Только тогда будет шанс заставить мировое сообщество давить на Россию по прекращению этого конфликта, в первую очередь, давить политически.

— Президент говорит, что у нас мирный план и перемирие, а тут раз — и наши начинают стрелять. Как следствие — ОБСЕ обвиняет нас в нарушении режима прекращения огня, — говорит Жданов. — Поэтому надо определиться, мы умные, мы красивые. Или мы действительно прекращаем огонь в одностороннем порядке и сидим, не высовываясь. А они нарушают, мы это фиксируем и передаем куда надо, и так продолжается бесконечно. Или мы признаем Россию стороной конфликта и жмем на мировое сообщество, чтобы они применяли меры для восстановления системы безопасности, но уже в мировом масштабе. Тогда или ООН способна на что-то, или надо разгонять эту организацию.

Автор: Марьяна ЧОРНИЕВИЧ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Напоминают, мол, у нас война и не надо раскачивать лодку"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
марта

Ученый предсказал развитие мира до 2240 года

Самое читаемое
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
7
 Просмотров: 36214
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
15
 Просмотров: 24066
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
16
 Просмотров: 11250
Женщина в красном: Стильная Кейт Миддлтон побывала на стадионе в элегантном пальто
Женщина в красном: Стильная Кейт Миддлтон побывала на стадионе в элегантном пальто
8
 Просмотров: 10902
Сняли с поезда - проводницу уволили за отказ общаться на украинском
Сняли с поезда - проводницу уволили за отказ общаться на украинском
 2 Просмотров: 10620
Украина
Под природный парк "Бойкивщина" отдали 12 тысяч гектаров
Под природный парк "Бойкивщина" отдали 12 тысяч гектаров Просмотров: 63
У раненного моряка отказывает рука
У раненного моряка отказывает рука
Детей в садиках кормили поддельным сливочным маслом
Детей в садиках кормили поддельным сливочным маслом Просмотров: 702
Нашли комнату под землей
Нашли комнату под землей Просмотров: 108
Гривня будет оставаться крепкой до лета
Гривня будет оставаться крепкой до лета Просмотров: 9
Больше всего комментируют
17
Порошенко отличился странным поведением
14
Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
7
Трое нардепов идут из фракции Порошенко
3
Коммунальные услуги подорожают
3
Одна из кандидатов в президенты начала агитировать за Тимошенко
Голосов: 117
Голосование Что может помочь "Динамо" пройти "Челси"?
  • 1) соперник cейчас не так силён, как на старте сезона
  • 2) надёжная игра в обороне и фееричный Бойко
  • 3) повторный домашний матч и 70000 зрителей
  • 4) ничего
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua