Надежда Яворовенко получила девять дипломов о высшем образовании

— Когда подавала документы на рекорд — мне не верили, что такое возможно, — говорит 25-летняя Надежда Яворовенко из Винницы. У нее девять дипломов о высшем образовании.
Рекорд установила 19 декабря. Тогда в Донецком Национальном университете им. Василия Стуса получила девятый диплом по специальности "магистр делового администрирования".
— После школы поступила в два вуза — на юридический факультет Винницкого торгово-экономического института и на заочное отделение Национальной академии внутренних дел. В первом училась на бюджете. Там предложили получить еще и французский диплом. Изучала язык, а до того даже алфавит не знала. За два года имела средний уровень владения французским. Занималась сама. Свободно стала разговаривать, когда поступила во французский университет.
Надежда Яворовенко окончила четыре украинских и пять вузов во Франции. Там получила дипломы по менеджменту гостинично-ресторанного дела, европейского права, управления предприятия, переводчика французского, английского и русского языков.
— Выбирала университеты, где за обучение нужно платить до 500 евро (13 тыс. грн. — ГПУ) в год. Чтобы иметь деньги на перелеты и аренду жилья, вынуждена была работать. На работу устроилась за два года пребывания во Франции. Сначала менеджером по коммуникациям в языковой школе в Ницце. Работала два дня в неделю. Помогала украино - и русскоязычным студентам сориентироваться, проводила для них экскурсии по городу. В Британском консульстве была наблюдателем на экзаменах по английскому языку. Также — барменом и на рецепции в отеле.
С сентября 2019 года Надежда — помощник юриста в адвокатской конторе города Лион.
— По контракту работаю 35 часов в неделю, с 9:00 до 17:00, — говорит. - Имею полтора часа на обеденный перерыв. Чтобы приехать в Винницу на установление рекорда, взяла отпуск — 2,5 дня.
Легко никогда не было. Много дипломов позволяют выбрать любую работу, если мне не понравится Юриспруденция. Но пока этого не произошло. Продолжаю учиться на втором курсе аспирантуры юридического факультета украинского университета.
Комментарии