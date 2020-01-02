Надежда Яворовенко получила девять дипломов о высшем образовании

— Когда подавала документы на рекорд — мне не верили, что такое возможно, — говорит 25-летняя Надежда Яворовенко из Винницы. У нее девять дипломов о высшем образовании.

Рекорд установила 19 декабря. Тогда в Донецком Национальном университете им. Василия Стуса получила девятый диплом по специальности "магистр делового администрирования".

— После школы поступила в два вуза — на юридический факультет Винницкого торгово-экономического института и на заочное отделение Национальной академии внутренних дел. В первом училась на бюджете. Там предложили получить еще и французский диплом. Изучала язык, а до того даже алфавит не знала. За два года имела средний уровень владения французским. Занималась сама. Свободно стала разговаривать, когда поступила во французский университет.

Надежда Яворовенко окончила четыре украинских и пять вузов во Франции. Там получила дипломы по менеджменту гостинично-ресторанного дела, европейского права, управления предприятия, переводчика французского, английского и русского языков.

— Выбирала университеты, где за обучение нужно платить до 500 евро (13 тыс. грн. — ГПУ) в год. Чтобы иметь деньги на перелеты и аренду жилья, вынуждена была работать. На работу устроилась за два года пребывания во Франции. Сначала менеджером по коммуникациям в языковой школе в Ницце. Работала два дня в неделю. Помогала украино - и русскоязычным студентам сориентироваться, проводила для них экскурсии по городу. В Британском консульстве была наблюдателем на экзаменах по английскому языку. Также — барменом и на рецепции в отеле.

С сентября 2019 года Надежда — помощник юриста в адвокатской конторе города Лион.

— По контракту работаю 35 часов в неделю, с 9:00 до 17:00, — говорит. - Имею полтора часа на обеденный перерыв. Чтобы приехать в Винницу на установление рекорда, взяла отпуск — 2,5 дня.

Легко никогда не было. Много дипломов позволяют выбрать любую работу, если мне не понравится Юриспруденция. Но пока этого не произошло. Продолжаю учиться на втором курсе аспирантуры юридического факультета украинского университета.