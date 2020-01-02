Надежда Яворовенко получила девять дипломов о высшем образовании

 
Ексклюзивы
1/5
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 990
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2016
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2097
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 531
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3015
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 1017
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1575
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1089
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 765
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 4023
Фото
Все фото
3
4
6
3
4
За неделю оккупанты убили трех воинов
За неделю оккупанты убили трех воинов
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 783
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 990
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3015
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 765
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1368
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
Просмотров: 396
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
пятница, 03 января 2020 00:06

Надежда Яворовенко получила девять дипломов о высшем образовании

  Комментировать
 

— Когда подавала документы на рекорд — мне не верили, что такое возможно, — говорит 25-летняя Надежда Яворовенко из Винницы. У нее девять дипломов о высшем образовании.

Рекорд установила 19 декабря. Тогда в Донецком Национальном университете им. Василия Стуса получила девятый диплом по специальности "магистр делового администрирования".

— После школы поступила в два вуза — на юридический факультет Винницкого торгово-экономического института и на заочное отделение Национальной академии внутренних дел. В первом училась на бюджете. Там предложили получить еще и французский диплом. Изучала язык, а до того даже алфавит не знала. За два года имела средний уровень владения французским. Занималась сама. Свободно стала разговаривать, когда поступила во французский университет.

Надежда Яворовенко окончила четыре украинских и пять вузов во Франции. Там получила дипломы по менеджменту гостинично-ресторанного дела, европейского права, управления предприятия, переводчика французского, английского и русского языков.

— Выбирала университеты, где за обучение нужно платить до 500 евро (13 тыс. грн. — ГПУ) в год. Чтобы иметь деньги на перелеты и аренду жилья, вынуждена была работать. На работу устроилась за два года пребывания во Франции. Сначала менеджером по коммуникациям в языковой школе в Ницце. Работала два дня в неделю. Помогала украино - и русскоязычным студентам сориентироваться, проводила для них экскурсии по городу. В Британском консульстве была наблюдателем на экзаменах по английскому языку. Также — барменом и на рецепции в отеле.

С сентября 2019 года Надежда — помощник юриста в адвокатской конторе города Лион.

— По контракту работаю 35 часов в неделю, с 9:00 до 17:00, — говорит. - Имею полтора часа на обеденный перерыв. Чтобы приехать в Винницу на установление рекорда, взяла отпуск — 2,5 дня.

Легко никогда не было. Много дипломов позволяют выбрать любую работу, если мне не понравится Юриспруденция. Но пока этого не произошло. Продолжаю учиться на втором курсе аспирантуры юридического факультета украинского университета.

Автор: Богдан БАРАБАНОВ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Надежда Яворовенко получила девять дипломов о высшем образовании». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фото в бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
Фото в бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
9
 Просмотров: 31644
Тесная ванна: показали 20 способов оригинально скрыть унитаз
Тесная ванна: показали 20 способов оригинально скрыть унитаз
22
 Просмотров: 16911
С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше
С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше 1 Просмотров: 16335
&quot;Новогодняя&quot; стрельба в Киеве: 5 раненых
"Новогодняя" стрельба в Киеве: 5 раненых Просмотров: 16020
Война на Донбассе: стали известны подробности смерти &quot;Гудвина&quot;
Война на Донбассе: стали известны подробности смерти "Гудвина" Просмотров: 14481
Украина
Штаб флота переедет в палатки
Штаб флота переедет в палатки Просмотров: 27
Открыли часть Шулявского моста
Открыли часть Шулявского моста Просмотров: 27
За управление автомобилем в нетрезвом состоянии будут судить
За управление автомобилем в нетрезвом состоянии будут судить
Ранняя диагностика рака станет бесплатной
Ранняя диагностика рака станет бесплатной Просмотров: 18
В Киеве не хватает полицейских
В Киеве не хватает полицейских
Больше всего комментируют
13
Степану Бандере 111: 5 интересных фактов о жизни главы провода ОУН
8
КВН никогда не обыграет КГБ: Соколова раскритиковала новогоднюю речь Зеленского
5
Томос, закон о языке и победы в международных судах - Порошенко назвал главные достижения 2019-го
3
Россияне заявили, что роздали жителям Донбасса почти почти 200 тысяч паспортов РФ
2
"Слуга": повышение пенсионного возраста неизбежно
Голосов: 710
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua