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четверг, 07 октября 2021 06:26

Начали выдавать электронные больничные

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С октября Украина перешла на электронные больничные. Их выдают почти 3 тыс. медучреждений.

- Это важный шаг к режиму без бумаг в сфере здравоохранения, - говорит министр цифровой трансформации Михаил Федоров, 30 лет. - Нововведение позволит уменьшить нагрузку на медиков.

- Новая услуга имеет антикоррупционный эффект. Электронный документ можно легко проанализировать, - говорит министр здравоохранения 41-летний Виктор Ляшко.

В новых справках врачи будут писать заключение о болезни пациента. Должны ставить электронную подпись. Документы будут автоматически идти в реестры Пенсионного фонда. Там заполнят данные о работодателе. Раньше это должен был делать терапевт.

Больничный будет закрываться автоматически. Информацию о его статусе работодатель сможет узнать в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.

- Цифровые документы облегчают процесс. Их не потеряешь, - говорит семейный врач Ярослав Аркуша, 26 лет. - Единственный минус, что программа может не подписывать медицинское заключение временной нетрудоспособности в течение нескольких дней. Поэтому семейным врачам нужно следить за этим. Если подпись не появится, больничный будет недействителен.

Автор: Анна ДУДЧЕНКО
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