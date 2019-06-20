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пятница, 21 июня 2019 00:45

Начали продавать первые арбузы из Херсона

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19 июня на рынках Украины начали продавать первые партии отечественных арбузов. Их привезли из Херсонской области.

За сутки цены на ягоду на оптовом рынке Нежданный на Херсонщине снизились с 25 грн за килограмм до 15. Первые дыни будут стоить 25 грн/кг.

В магазинах ранние арбузы появились в начале июня. Стоили 250 грн за килограмм. Ягоды привезли из Израиля.

- Есть все шансы собрать в этом сезоне один из лучших урожаев арбузов и обновить рекорд по экспорту, - говорит специалист по развитию плодоовощного рынка 60-летний Валерий Федоренко. - Больший урожай может способствовать снижению внутренней цены. Украинские арбузы будут продавать в Польше и Прибалтике.

Наибольший объем арбузов экспортируют в августе.

- Фермеры собирают ягоды в мини-теплицах, - продолжает Федоренко. - Площади под ранним арбузом меньше в этом сезоне - украинские производители сократили их из-за низких цен на ранний арбуз в прошлом году.

Автор: Богдан БАРАБАНОВ
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