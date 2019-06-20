Начали продавать первые арбузы из Херсона

19 июня на рынках Украины начали продавать первые партии отечественных арбузов. Их привезли из Херсонской области.

За сутки цены на ягоду на оптовом рынке Нежданный на Херсонщине снизились с 25 грн за килограмм до 15. Первые дыни будут стоить 25 грн/кг.

В магазинах ранние арбузы появились в начале июня. Стоили 250 грн за килограмм. Ягоды привезли из Израиля.

- Есть все шансы собрать в этом сезоне один из лучших урожаев арбузов и обновить рекорд по экспорту, - говорит специалист по развитию плодоовощного рынка 60-летний Валерий Федоренко. - Больший урожай может способствовать снижению внутренней цены. Украинские арбузы будут продавать в Польше и Прибалтике.

Наибольший объем арбузов экспортируют в августе.

- Фермеры собирают ягоды в мини-теплицах, - продолжает Федоренко. - Площади под ранним арбузом меньше в этом сезоне - украинские производители сократили их из-за низких цен на ранний арбуз в прошлом году.