Началась вступительная кампания в университеты

1 июля в Украине началась вступительная кампания в высшие учебные заведения. Выпускники подают документы через интернет.

Для этого нужно иметь свидетельство о полном общем образовании или аттестат о полном общем среднем образовании и сертификаты ВНО последних трех лет. Не действуют сертификаты по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам за 2017 год.

Чтобы подать заявление, заходят в электронный кабинет абитуриента, заполняют поля о личных данных и загружают сканированные копии документов. Также нужно скачать приложение к свидетельству или аттестату о полном общем среднем образовании и цветную фотографию абитуриента. Максимальный размер файла не должен превышать 1 Мб.

В электронной форме документы будут принимать до 22 июля. 26 числа обнародуют фамилии тех, кто проходит на бесплатную форму обучения. Они должны потом принести оригиналы документов в приемной комиссии до 18:00 31 июля.

Абитуриенты имеют право подавать семь заявлений на четыре специальности для поступления на бюджет. Это могут быть заявления в один вуз или по одному заявлению до семи университетов. Важно выбрать приоритетность. На первом месте нужно указать заведение, куда абитуриент хочет вступить больше всего. В Минобразования не рекомендуют фотографироваться в режиме селфи. Тогда фото не подойдет для студенческого билета.

- Уже не первый год больше заявок на вступление от абитуриентов получают специальности: "Право", "Экономика", "Психология", "Медицина", "Информационные технологии" и "Менеджмент", - говорит ректор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины 63-летний Станислав Николаенко. - По филологии спросом пользуется иностранная, но не украинский язык. В этот список можно добавить и журналистику и туризм.

В прошлом году самыми популярными были "Филология" и "Право". На овладение ими подали 75 934 заявления и 72 965 заявлений соответственно. Также модными стали "Менеджмент", "Компьютерные науки", "Экономика".

- В этом году вступительная кампания будет непростой для некоторых абитуриентов, - говорит специалист. - Кабмин сократил государственный заказ на определенные специальности. Нынешним абитуриентам, которые хотят поступать на такие популярные юридические или экономические факультеты, лучше идти туда, где есть большое количество государственных мест, но не такая большая конкуренция.

В нынешнем году уменьшили заказ на социальные и поведенческие науки - 1,5%. По специальности "Экономика" - 3,6%, "Политология" - 1,2%, "Управление и администрирование" - 3,2%, "Учет и налогообложение" - 2,7%, "Финансы, банковское дело и страхование" - 3,5% и "Менеджмент" - 3,8%.

Перед подачей документов абитуриенту стоит ознакомиться с программой, советует директор аналитического центра CEDOS Егор Стадный, 31 год.

- Узнайте, предметы, что именно и сколько времени их изучают, - говорит он. - Стоит посмотреть описание и перечень предметов, из которых состоит образовательная программа специальности. Если информацию не удается найти на сайте университета, тогда можно позвонить в заведение и попросить предоставить программы курсов или методички с программами курсов. Отбросьте узкие специальности и выбирайте широкие, фундаментальные специальности. Узкая специализация - это хороший вариант, если поступающий точно знает, кем именно планируете работать. Например, врачом или пилотом. Также абитуриенту нужно пытаться поступить туда, где выше проходной балл. Тогда он сможет учиться в сильной группе.

График работы вступительной кампании

1-10 июля - написание творческих конкурсов, регистрация в электронных кабинетах поступающих

10-22 июля - подача заявлений в вузы в электронной форме

16 июля в 18:00 - окончание подачи заявок и документов для поступающих через собеседования, вступительные экзамены или творческие конкурсы

17-19 июля - период собеседований

26 июля - обнародование рейтингового списка поступающих на бюджет

26-31 июля в 18:00 - подача всех необходимых документов в оригинале в выбранный вуз

1 августа в 12:00 - окончание зачисления поступающих на бюджетные места