На затонувшем танкере могли незаконно продавать топливо

Танкер "Делфи", который перевернулся в море вблизи Одессы, мог работать как нелегальная заправочная станция для кораблей.

Об этом говорит эксперт в транспортной отрасли Александр Захаров:

- На такие заправки сливают "черное" топливо, которое сэкономили буксиры или украли их капитаны. В Украине цена горючего для кораблей самая высокая среди соседних стран Черного моря. Судам выгоднее заправляться с такого танкера. Подобные схемы просты. Владелец находит дырявое судно и использует, пока его не выбросит на берег.

За несколько дней до аварии пограничники проверяли корабль и незаконного топлива там не нашли.

Сейчас "Делфи" находится в море неподалеку Одессы. Вокруг установили оборудование, которое впитывает разлитое топливо.

Танкер перевернулся в ночь на 22 ноября. Тогда в Черном море начался шторм, и корабль сорвало с якоря. Из двигателя вытекло топливо. Загрязнило воду. Трех членов экипажа спасли. Судно стояло под молдавским флагом. Принадлежит гражданину Великобритании, который не выходит на связь.