На выставке оружия показали крылатую ракету

В Международном выставочном центре Киева представили современное вооружение. Выставка "Оружие и безопасность-2021" продлится до выходных. Билеты в кассе стоят 90 грн. Онлайн можно приобрести за 60.

Показывают оружие и технику для армии, полиции и гражданских. Изделия привезли 332 украинских и иностранных предприятия. Есть бронетехника, автоматы, беспилотники, танки, ракеты и т.п.

- Увидел много интересного в области авиастроения, бронетанковой техники, артиллерийского и высокочастотного вооружения, - говорит министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, 58 лет. - Можно рассмотреть беспилотный авиационный комплекс "Сокол-300", новую зенитную ракету "Коралл", противокорабельную крылатую ракету отечественного комплекса "Нептун", ударный беспилотный комплекс "Рам 2" и многие другие разработки.