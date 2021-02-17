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четверг, 18 февраля 2021 00:10

На следующей неделе начнется оттепель

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В Украине вторую неделю бушует непогода. К снегопадам добавились сильные морозы - до 18 ° C. Гололедица спровоцировала аварии и километровые пробки на дорогах.

Больше всего замело Ивано-Франковщину. Слой снега - больше метра. Подобная ситуация по всей стране, кроме восточных областей. Люди жалуются на нерасчищенные дороги, междомовые проезды. Жители отдаленных районов и сел отрезаны от мира.

Из-за больших сугробов в селе Зеленица Емильчинского района Житомирской области 14-летнюю девушку везли к врачам на подводе.

- "Скорая" застряла возле села Хотыж Барановской громады. На помощь приехали спасатели. Врач пересел в пожарную автоцистерну, но смогли проехать только несколько метров, - рассказывает 45-летняя Елена Ковальчук из областной службы по чрезвычайным ситуациям. - К пациентке шли пешком. Потребовалась госпитализация. Местные нашли подводу с двумя лошадьми. Девушку тепло укутали и повезли к "скорой". Кони вязли в сугробах.

57-летнюю женщину с сахарным диабетом спасатели 1,5 км несли на носилках к машине медиков в селе Чижичи Стрыйского района Львовской области. "Скорая" не смогла доехать на вызов из-за снега.

Ежедневно сотни людей травмируются из-за гололеда. На водоемах рискуют провалиться под лед.

- Впервые пошел на зимнюю рыбалку на Днепр. Не увидел старой рыбацкой лунки, - говорит черкасщанин Михаил Ткачук, 48 лет, - она ​​подмерзла, сверху замело. Провалился по пояс - ни туда ни сюда. Повезло, что рядом был друг. Намучился, пока достал меня. Отвез домой отогреваться.

На львовянку 21-летнюю Софию Омелюк с крыши упала сосулька. Девушка получила ушиб спины, руки и открытый перелом ноги.

- Глыба льда повалила меня на землю. Задела голову, спину, но больше всего - ногу. Лежала и кричала, - говорит София.

Морозы в Украине ослабнут на следующей неделе, по прогнозу народного синоптика 81-летнего Леонида Горбаня.

- Морозы продержатся до 20 февраля, - говорит. - Потом начнется оттепель. Будет идти мокрый снег и дождь.

700 гривен в час стоит в среднем нанять трактор для расчистки снега в столице. В Одессе, Днипре стоимость услуги - от 500 грн. В небольших городах просят от 200 грн. Цена зависит от объема работы и задействованной спецтехники. Если платить не почасово, а за услугу в общем, обойдется в среднем 4-5 тыс. грн. Предприятия обслуживают и села. Можно заказывать уборку вручную.

Автор: Анна ОРЕЛ
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