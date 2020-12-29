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среда, 30 декабря 2020 07:20

На складах взорвалась аммиачная селитра

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Вечером 4 августа в порту ливанской столицы Бейрут с интервалом в 15 мин. раздались два взрыва. Второй был чрезвычайно мощный — почти 2 килотонны в тротиловом эквиваленте. Взрывная волна разрушила припортовую инфраструктуру и повредила здания в радиусе 10 км. По меньшей мере 220 человек погибли, 110 пропали без вести и 6 тыс. ранены. До 300 тыс. ливанцев потеряли дома.

Взорвалась аммиачная селитра. 2750 т удобрения конфисковали с корабля "Росус" в 2014-м и оставили на складе в порту для утилизации.

В июле генпрокурор докладывал о ненадлежащем хранении груза. В стене склада была дыра, дверь не закрывалась, туда заходили посторонние.

По результатам расследования, первый взрыв произошел из-за сварочных работ - искры подожгли петарды и фейерверки на складе. Это привело к взрыву удобрения.

Трагедия обошлась Ливану в $15 млрд. Это произошло на фоне глубокого экономического кризиса в стране, который осложнила пандемия коронавируса. Разрушены три больницы, склад лекарств, элеватор. Еще два медучреждения повреждены. Пострадали несколько музеев и галерей, здания посольств, пришвартованные корабли. Перестал работать порт, через который проходит 60% ливанского импорта.

Автор: Игорь ТИМОЦЬ
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Дата
30
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