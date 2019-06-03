На рок-фестивале погиб человек

Во время этно-рок-фестиваля "Козак Фест" в селе Желтоалександровка Пятихатского района Днепропетровской области погиб 48-летний работник сцены. Его прибило крышей, которую сорвал ураган. Еще 52-летняя женщина и 41-летний мужчина сломали ноги.

- 1 июня около 21:00 в урочище Байрак, где проходил фестиваль, поднялась сильная буря. Порывы ветра достигали более 25 метров в секунду, - говорит 52-летний Андрей Кульбач с ГСЧС Днепропетровщины. - Крышу полностью оторвало от сцены. Вероятно, из-за плохого крепления. Впоследствии пошел сильный ливень, люди пытались на автомобилях выехать с места. Из них 53 застряли в грязи и образовали заторы. Там были 135 человек.

Организаторы говорят, на строительство сцены потратили наибольшую сумму из бюджета. Заказали конструирование проверенным работникам.

- Ведущий комик Юрий Ткач не испугался. Прямо с разрушенной сцены успокаивал толпу. Смог всех организовать и отвести дальше от эпицентра аварии. Было позднее время, многие гости подумали, что это такое шоу, - рассказывает основатель праздника Юрий Береза, 49 лет. - Благодаря работе спасателей, полицейских и волонтеров большинство людей не травмировались. После трагедии мы решили остановить фестиваль. Есть пострадавшие, поэтому веселье неуместно. Проведем опрос в соцсетях - проводить ли мероприятие в следующем году.

В полиции открыли производство по факту несчастного случая.