"На просьбу перейти на украинский заявил, что одессит"

— В октябре прошлого года я в Коломые сел на поезд Черновцы - Одесса. Возвращался от родственников, — рассказывает 35-летний Ярослав Попович из Львова. — Раньше я пользовался этим поездом, и не было никаких проблем. Проводники общались на украинском. По просьбе переходили на русский.

Львовянин сделал замечание русскоязычному проводнику, когда тот раздавал постельное белье.

— Работник Укрзализныци Денис Оськин общался со всеми пассажирами на русском. На мою просьбу перейти на украинский заявил, что одессит. Отметил, что Одесса — многонациональный город. Продолжал говорить лишь на русском. Я повторил требование. Он проигнорировал его. Никто из пассажиров не отреагировал. Все молчали. Второй проводник перешел на украинский и повел меня к начальнику поезда. Тот стал на сторону русскоязычного коллеги. Дал книгу отзывов, куда я записал жалобу.

Меня это тревожило. Считаю — представители государственного предприятия должны обслуживать на украинском. Вопрос стал более болезненным из-за ситуации в стране. Воюем же с россиянами. Решил добиваться справедливости. Укрзализныця обязана обратить внимание на языковую ситуацию в компании. Пусть проводят инструктажи и тренинги.

Через месяц после жалобы на проводника Ярославу Поповичу пришло письмо из Одессы. Объяснили — работник плохо владеет украинским языком и общается на русском.

— Тогда я написал заявление в суд. Рассказал, что на железной дороге нарушают мои конституционные права, — продолжает Ярослав Попович. — Дело рассматривает Лычаковский районный суд города Львова. Представители Укрзализныци игнорируют процесс. Со мной на связь не выходят. Они самоустранились от решения вопроса. Считаю — ждут решения суда. Потом будут выкручиваться. Порядки менять не спешат. Никакого внутреннего распоряжения относительно использования украинского языка не было.

Состоялось пять судебных заседаний. Слушания постоянно переносят. Следующее планируют на начало августа.

Только один раз на суде был представитель Укрзализныци. Оказался неготовым. Попросил перерыв для ознакомления. На тот момент от времени открытия дела прошло полгода. Обещал подать письменное возражение, но не сделал этого. Он не имеет аргументов, которые бы доказывали законность поведения проводников. В конце представитель сказал пренебрежительно "Да свидания" и больше не появлялся. Хоть бы как затягивали дело, я настроен довести его до конца.

Ярослав Попович уже добился перехода на украинский язык от других заведений.

— Во Львове аптека и магазин техники выдавали чеки и делали ценники на русском языке. С общественными активистами обратились в Госпротребслужбу с жалобами. Она проверила и наложила штраф. По законам, обслуживание, ценники и чеки должны быть на украинском языке. Чтобы привлечь недобросовестных предпринимателей к ответственности, нужна лишь жалоба. Когда налагают штраф, то начинают контролировать такие заведения. Поэтому они меняют ценники и украинизируются. Должны реагировать на законные требования потребителей.