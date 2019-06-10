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вторник, 11 июня 2019 00:30

На применение артиллерии требуется разрешение

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Российские боевики 7 июня обстреляли позиции полка "Азов" под поселком Новолуганское Бахмутского района Донецкой области. Враг вывел на позиции четыре самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Поставил в жилом квартале Горловки.

В отряде, который попал под обстрел, заявили, что им не позволили ответить на атаку врага своими пушками. На это не было разрешения. В штабе операции Объединенных сил говорят, что не запрещали стрелять. Продолжается служебная проверка.

- В уставе прописано - если военнослужащему грозит опасность, то он может применять личное оружие, - говорит 36-летний Юрий Руденко, ветеран войны. - Любая техника, которая появляется на передовой - ее уничтожают без приказа. Но на использование крупнокалиберной артиллерии должно быть разрешение. Решение принимает командование штаба ООС.

Когда нет дополнительных распоряжений - против врага в ход идет все: автоматы, пулеметы, ручные противотанковые гранатометы.

- Если вражеские пушки стреляют по нам, то там легче получить разрешение на огонь, - говорит Руденко. - В случае если цели не ведут огонь, решает высшее командование - под их ответственность.

Автор: София СТАРОКОНЬ
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