На оперу потратили 17 миллионов гривен

1 и 2 октября в Харькове состоялась премьера оперы композитора Аллы Загайкевич "Вышиваный. Король Украины".

Вильгельм фон Габсбург, он же Василий Вышиваный, происходил из Венской императорской семьи. Был полковником Легиона Украинских сечевых стрельцов. Посвятил свою жизнь борьбе за Украинское государство. На сцене его сыграл Владимир Козлов.

- Чем глубже погружался в судьбу Василия Вышиваного и его эпоху, тем больше загадок возникало, - говорит режиссер Ростислав Держипильский, 45 лет. - Кто он на самом деле - идеалист или виртуозный политический игрок? Опера недокументальная. Художественно переосмысливает судьбу человека на фоне драматических событий, развернувшихся в Украине и в мире в первой половине ХХ века.

- Действие начинается в 1948-м, - рассказывает автор либретто Сергей Жадан, 47 лет. - В Лукьяновской тюрьме в Киеве, предчувствуя смерть, Василий Вышиваный вспоминает свою жизнь. Через ее переосмысление зритель будет иметь возможность увидеть панораму Европы с конца XIX века в течение нескольких десятилетий.

Многие события сюжета коррелируют с нашим временем. Это отношение общества к власти, руководителям - к стране, вопрос их ответственности, адекватности и профессионализма.

Над спектаклем работали четыре года. Потратили 17 млн ​​грн.