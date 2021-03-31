На оккупированном Донбассе работают 11 телеканалов

На оккупированной части Донецкой области россияне запустили восемь пропагандистских телеканалов, пять радиостанций и 17 газет. На Луганщине оплачивают работу трех теле- и столько же радиостанций. Российскую пропаганду распространяют 24 часа в сутки.

Украинские, европейские и американские телеканалы и радиостанции не работают, их заглушили военными станциями радиоэлектронной борьбы.

- Чтобы посмотреть хоть что-то из украинского телевидения, нужно лезть в интернет, - говорит Виктор Золотой из оккупированной Горловки. - Там можно увидеть что-то интересное. Потому что нам транслируют только новости российской пропаганды и ворованные сериалы. Даже логотипы других каналов не закрашивают.

Российские пропагандистские каналы на территории Украины запрещены. Однако сильный сигнал достает до прифронтовых сел. Часто их смотрят украинские воины. Говорят, специально ищут, чтобы посмеяться над неуклюжестью пропаганды.

26-летняя Юлия год работала на пропагандистском сайте в оккупированном Донецке. Сейчас переехала в Киев.

- Моя работа не вредила Украине, занималась социальными темами, - рассказывает. - Все журналисты должны писать об успехах ДНР. Но обязательно - ставить новости из свободной Украины. Только отбирать так, чтобы у читателей складывалось впечатление, что здесь очень тяжелая жизнь, произвол. Запускали и реальные новости, которым придавали негативный подтекст, и выдумки. Постоянно писали, что от коронавируса в Украине вымерли целые деревни и города. Показывают богатства политиков и нищету в селах.

За работу Юлия получала ежемесячно 15 тыс. руб - 5,5 тыс. грн.

- Зарплата пропагандистов была в пять раз больше. Но они вынуждены постоянно врать и придумывать, что в Украине - ад, а в ДНР - рай. И риски высокие. Руководству что-то не понравилось - бросают на подвал. Приедут соответствующие люди и заберут.

Оккупанты отслеживают информацию в интернете. Задерживают и сажают в застенки всех, кто публикует настоящие фото из Донецка или информацию о боевиках.

Из-за этого появилось много анонимных блогеров. Люди снимают видео и фото о жизни в своем городе, однако не публикуют информацию о себе.

- Люди очень нервно реагируют на камеру. Особенно те, кто связан с оккупационной властью. Могут полицию вызвать. Поэтому если кто-то и снимает, то на телефон, - рассказывает мужчина, который в твиттере подписан, как "Иванов".

Его постоянно читают 30 тыс. человек. Пишет о жизни в Донецке. Еженедельно делает обзоры цен на продукты и топливо.

- Профессиональных журналистов у нас нет. Остались только профессиональные пропагандисты. Когда-то мы смеялись над Северной Кореей, где показывали только Ким Чен Ира. Теперь у нас везде Пушилин (нынешний лидер боевиков. - ГПУ), - объясняет блогер. - За любую критику - подвал.

В застенках боевиков за семь лет войны побывало более десятка журналистов, освещавших жизнь на оккупированных территориях.

Больше всего времени в тюрьме провел журналист Станислав Асеев - 28 месяцев. Его удерживали в подвале завода "Изоляция". Он описал это в своей книге "Светлый путь".