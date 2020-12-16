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четверг, 17 декабря 2020 00:01

На оккупированной территории не хватает лекарств

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— В наших аптеках есть только активированный уголь и очень дорогие лекарства из России. Обычные препараты — если по блату и найдешь, то втридорога, — говорит дончанка 34-летняя Екатерина Пылёва.

С мая на оккупированной территории не хватает медикаментов. Их поставки из неоккупированной части Украины остановили еще в мае 2014-го. Россия закрыла фармацевтический рынок после начала пандемии. Больше с оккупантами никто не контактирует.

— Фармакологические предприятия оккупированной территории не могут обеспечить людей необходимым, — рассказывают в Восточной правозащитной группе. — Не хватает медикаментов, тестов, бактерицидных облучателей, кислородных концентраторов.

Периодически лекарства привозят в так называемых гуманитарных конвоях из России — колоннах грузовиков, которые поставляют боевикам оружие, боеприпасы, топливо и спиртное. Их отбирают главари оккупантов, распределяют по собственному усмотрению.

— Есть три пути купить лекарства, — говорит Екатерина Пылёва. — Иногда везет найти по аптекам местные. Можно поискать русские, которые завозят контрабандой. Качество плохое. Лучше всего - получить препараты от родственников из Украины. Они дешевые и качественные. Но на блокпостах не позволяют провозить много, только для себя.

Осенью в тюрьмах и колониях оккупированного Донбасса начали шить медицинские маски и защитные костюмы.

В Донецке некоторые предприниматели скупают антибиотики, как только те попадают в аптеку. Позже сбывают в соцсетях в несколько раз дороже.

Например, азитромицин в аптеках продают по 153 руб. - 59 грн, но завозят крайне редко. У перекупщиков есть всегда, стоит 135 грн.

— У перекупщиков есть любые лекарства — онкологические, антибиотики, специализированные. Можно заказать заранее, — рассказывает Пылёва.

Дончанка Анастасия Селиванова вспоминает, как искала лекарства для родственников с коронавирусом.

- Каждое утро родным выносят список препаратов на день. Нужно купить быстро, положить в пакет листочек с фамилией больного и отдать санитарке. Быстренько у нас не получалось, — рассказывает Селиванова.

Однажды мы привезли лекарство под вечер. Санитарка стала ругаться, что время передач закончилось. Мы с сестрой объясняли, что целый день искали препараты, не могли приехать раньше. Она не обращала внимания. Сказала, ничего не будет передавать.

В оккупированном Луганске не забирают в больницы пациентов старше 65 лет с подозрением на коронавирус.

"К этим людям приезжает "скорая". Назначают лекарства и говорят — сами ищите, кто будет ставить капельницы и делать уколы", — пишет телеграм-канал "Донбасский кейс".

С осени пожилых людей не тестируют на коронавирус. Они умирают дома. Причиной смерти врачи указывают любые болезни, но не Covid-19.

Больных боевиков отправляют домой

В воинских формированиях наемников ширится коронавирус. Препаратов не хватает. Главари не разглашают количество заболевших боевиков. Их отправляют в переоборудованную больницу у реки Кальмиус.

— Командиры держат в тайне количество инфицированных, — жалуется на главарей боевиков московский журналист 48-летний Александр Бородай (представляется премьер-министром оккупированной Донетчины. - ГПУ). - Отправляют их домой, те заражают родственников.

Автор: Руслан ГРИШКО
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