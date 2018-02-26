На гибель Сабины Галицкой отреагировали в США

С военной медсестрой 23-летней Сабиной Галицкой попрощались 23 февраля в ее родном селе Бастова Рудня на Житомирщине. 4,5 месяца спасала раненых бойцов на передовой.

— Говорила "Мы на второй линии, здесь не стреляют". А иногда слышно в телефон, так говорит — это мы на полигоне, учения, — вспоминает мать Татьяна Галицкая.

20 февраля Сабина с бойцами отправились в село Катериновка на Луганщине помогать местным.

— Сабина поехала к старикам в село. Кому-то давление померить, кому-то таблетки дать, противовирусные. Была засада, — рассказал заместитель командира роты Петр Бойчук на церемонии прощания.

"Противотанковая управляемая ракета прилетела, когда до поворота осталось всего ничего, — написал в соцсети боец Глеб Бабич. — На этом участке "нуля" был риск обстрела. Поэтому все были в машине. Легкая броня удержала бы пулю. Ракета ударила страшно, но не смогла правильно "уткнуться". Водитель успел заметить, что что-то светится, прыгает пятно, и резко взять влево. Потерял сознание и лег на руль. Машина въехала в яму, накренилась на бок. Это спасло большинство.

Контуженный командир уцепился в руль. Смог довести авто до капонира. Второй выстрел стал бы последним. Машина ткнулась в стенку мерзлой ямы и затихла. Слышно было лишь голос раненого. От взрыва проломился борт. Кусок обшивки разлетелся и пошел вовнутрь. Туда, где сидела Сабина с медицинским рюкзаком. В засаде был профессиональный оператор-снайпер. Ты уже мертвый. Мы тебе это гарантируем".

Это была вторая ротация Сабины. Первую провела под Марьинкой. Мечтала поступить в университет.

На смерть Сабины отреагировали в госдепартаменте США.

— Россия продолжает конфликт, который уже забрал больше 10 тысяч жизней. Этот инцидент напоминает, что он длится. Гражданские лица и спасатели ежедневно сталкиваются со смертельной опасностью, — заявила официальный представитель госдепартамента 48-летняя Хизер Ноуерт в Вашингтоне.