На дорогах появились радары

С 8 октября полиция использует приборы для измерения скорости на дорогах. Патрульные с радарами стоят на участках с высоким уровнем аварийности. На трассах Киев — Чоп, Киев — Одесса, Киев — Ягодин, Одесса — Рени работают 25 американских устройств "ТруКам".

— В Киеве контролируют скорость на проспектах Победы и Жадана. Полицейские держат радар в руках, стоят рядом со служебными машинами с маячками синего цвета. Не прячутся, как было раньше, — рассказывает юрист Вадим Володарский, 44 года. — Если устройство зафиксировало нарушение, патрульные останавливают автомобиль и выносят постановление. Водитель не имеет права не остановиться.

При превышении скорости более чем на20 км/ч предусмотрен штраф 255 грн. На 50 км/ч — 510 грн.

"ТруКам" измеряет скорость с помощью лазера. Фиксирует нарушителя на расстоянии свыше 1 км. Делает фотоснимок на расстоянии 70 м.

В приборе есть предохранитель против злоупотреблений. Он содержит систему шифровки данных. Инспектор не может стереть избирательно какой-то один момент.

Через полгода на дорогах должны заработать стационарные автоматические камеры фото- и видеофиксации. Будут снимать автомобили нарушителей. Письмо с постановлением владельцу будут направлять по почте. В случае неуплаты штрафа дело будут передавать в исполнительную службу.