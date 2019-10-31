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пятница, 01 ноября 2019 07:55

На Донбассе начали разводить войска

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29 октября в 12:00 возле поселка Золотое-4 Попаснянского района Луганщины начали разводить войска. Украинские силы отошли вглубь на километр. На такое же расстояние перенесли позиции боевики ЛНР. За процессом следили наблюдатели ОБСЕ.

Фактической линией разграничения является железнодорожный путь, проходящий через Золотое-4. Четыре микрорайона поселка контролирует украинская армия, пятый - Михайловка - остается за пророссийскими войсками.

- Военнослужащие отошли и заняли подготовленные позиции, - говорит командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко.

Район поселка Золотое-4 с 2016-го был "серой зоной" между украинской армией и боевиками. В 2018 году украинские бойцы заняли все улицы Золотого-4 и село Катериновку. Теперь отошли на прежние позиции.

112 домов Катериновки и Золотого-4 попали в "серую зону".

- Там будет работать полиция, Национальная гвардия и пограничники, - говорит Кравченко. - В случае провокаций Вооруженные силы Украины готовы защитить гражданских.

30 октября в районе ввели "желтый" режим - военные и полицейские имеют право передвигаться с оружием, проверять прохожих и автомобили, стрелять в случае опасности.

Войска должны были развести 7 октября, но не делали этого из-за обстрелов. Обязательное условие - соблюдение режима тишины в течение семи суток.

10 октября в Золотое-4 приехали ветераны полка "Азов". Заявили, что займут позиции, если украинская армия их оставит. 26 октября в поселке побывал президент Владимир Зеленский. Общался с военными, спорил с "азовцами", которые окопались в Катериновке.

29 октября о разведении войск сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко. Штаб операции Объединенных сил опроверг это, потому что боевики в который раз обстреляли украинских военных. Однако позже там сказали, что обстрел велся не в Золотом, а неподалеку.

Отвод украинских войск спровоцировал протесты. Вечером 29 октября под стенами Офиса президента собрались порядка тысячи митингующих.

- Это капитуляция. Мы предупреждали власть, требовали, просили. Нас не услышали, - говорит координатор акции Александр Иванов, 34 года. - Зеленский дал преступный приказ об отступлении. Разведение сил - это поражение для Украины. В октябре не было ни одного дня тишины, власть врет.

Добровольцы говорят, что не покинут позиции в Золотом-4.

- Россия не желает мира с Украиной. В планы Кремля не входит прекращение войны, которое декларирует президент Зеленский, - говорит политолог 42-летний Михаил Басараб.

Зеленский хочет воплотить план на российских условиях. Ему важен факт достижения хоть какого-то мира. Готов поставить подпись под любым документом и заявить, что он все-таки договорился.

Оставленные украинскими военными территории может оккупировать противник. Это угроза для населения. А значит - Зеленский не выполняет конституционных обязанностей по защите жизни, безопасности и здоровья граждан. Оставляет на произвол судьбы. Много кто может подвергнуться заключению или пыткам.

С добровольцами, которые остались в поселке, возможны два сценария. Они могут воевать с российскими войсками, которые заходят на освобожденную территорию, или под давлением обстоятельств уехать оттуда.

Отвод войск и образование "серой зоны" выгодно для Вооруженных сил, считает военный эксперт 44-летний Алексей Арестович. В случае российского наступления это даст нам преимущество в обороне.

- Для наступающей стороны "серая зона" - это дополнительные два километра под огнем. А значит, имеют больше шансов заблудиться, поломаться и расстроить боевые порядки еще до прямого столкновения с противником, - говорит Арестович. - Для тех, кто защищается, это преимущество для маневра, приведение в готовность, минирование и стрельбы.

Переход на новые позиции называет обычным делом боевых действий.

- Главный аргумент в этой войне - артиллерия. Для нее 2 километра - чепуха.

410 километров составляет линия фронта между украинскими и российскими войсками на Донбассе.

В Золотом откроют пункт пропуска

Российские оккупационные войска согласились открыть пункт въезда-выезда "Золотое" на месте разведения сил.

- Мы сможем достроить и запустить его в работу, - говорит 43-летний Сергей Гайдай, председатель Луганской военно-гражданской администрации. - Это будет путь для автомобильного сообщения с временно оккупированной частью Луганской области.

Сегодня с оккупированной Луганщиной действует только пеший переход в городе Станица Луганская.

Автор: София СТАРОКОНЬ, Марианна ЖОГАН
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