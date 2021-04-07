На Донбассе бои продолжаются по всему фронту

Шесть украинских военных погибли 3-6 апреля на Донбассе. Бои фиксируют по всей протяженности фронта - от Азовского моря до границы с Россией на Луганщине. Ранения получили 15 военных.

3 апреля на окраине Шумов подорвался сержант 40-летний Сергей Сулима из 10 горно-штурмовой бригады.

Он родился в Луцке. Дома остались родители, сестра. Последние годы жил в Ивано-Франковской области, оттуда и пошел на контракт. Не женат.

Именно Сулима вместе с боевым медиком Светланой Земиной спасали раненых и вытаскивали убитых украинских саперов вблизи Шумов 26 марта.

4 апреля в районе города Бахмут Донецкой области застрелили военного Андрея Горлатого из 39-го зенитно-ракетного полка.

Боец умер вследствие огнестрельного ранения в голову. Родом из Луцка. Контракт на военную службу подписал в январе 2018 года. Дома остались мать, сестра и два сына.

5 апреля от пулевого ранения вблизи Авдеевки Донецкой области погиб боец ​​72-й механизированной бригады имени Черных Запорожцев, солдат Владислав Мороз.

Он родом из села Халаидово Монастирищенского района Черкасской области. Проходил службу по контракту.

В тот же день во время обстрела поселка Золотое-4 на Луганщине потерял жизнь 49-летний Виктор Гелебрант. Младший сержант 92-й механизированной бригады имени атамана Сирко получил смертельное ранение в голову.

Погибший родом из города Краснокутск Харьковской области. Дома остались родители и сын.

6 апреля около 10:55 во время обстрела противником украинских позиций смертельное осколочное ранение получил старший лейтенант 37-летний Владимир Шпак из 56-й мотопехотной бригады. Командовал противотанковым взводом.

Боец родом из Чернигова. В 2006 году окончил тамошний государственный институт экономики. В 2018 году подписал контракт с Вооруженными силами Украины. Дома остались родители.

В обед 6 апреля в районе села Степное Марьинского района Донецкой области в результате подрыва грузовика на неизвестном взрывном устройстве получил смертельное ранение 23-летний Максим Стеблянко. Погибший водитель из состава 1-й отдельной танковой бригады. Подрыв произошел, когда машина заехала на мало изученную дорогу. В грузовике находились еще шесть человек, но они не пострадали.