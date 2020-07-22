"На борту карьера заряжаем машину. Взрыв происходит в скважине"

— Респираторы и перчатки есть? Без них не впустим. Правила безопасности, — три охранника в защитных очках заходят в автобус при въезде в Еристовский горно-обогатительный комбинат в городе Горишние Плавни на Полтавщине. Смотрят документы. Сверяют списки с именами посетителей.

Через 3 минуты поправляют нагрудные рации и утвердительно кивают коллегам на улице: "Все хорошо". Шлагбаум поднимается. Автобус подкатывает к современной зелено-серой одноэтажной столовой "Горняк" — первому месту, куда попадают туристы. Там инструктируют по технике безопасности, выдают респираторы, каски с надписью "Гость", оранжевые жилеты. Назначают уполномоченного, который будет сопровождать группу.

Еристовский ГОК граничит с Полтавским и Белановским горно-обогатительными комбинатами. Месторождения расположены в Горишних Плавнях. Добывают железную руду. За границу ежегодно экспортируют миллионы тонн железорудных окатышей — готовую продукцию, которая прошла переработку. Из нее выплавляют металл.

Три комбината принадлежат группе "Феррэкспо" — крупнейшему производителю и экспортеру железной руды среди стран бывшего СССР. Входит в тройку крупнейших поставщиков окатышей в мире.

— Рад видеть, — улыбается генеральный директор Еристовского комбината Кристофер Мэтью Социо. Говорит на английском. Переводит невысокая блондинка рядом.

Менеджер в маске и светоотражающей рубашке встречает на входе в диспетчерскую комбинату. Предлагает зайти внутрь.

Фойе от диспетчерской разделяет стеклянная стена. В первой комнате за работой в Еристовском карьере следят два работника. На столах — по три монитора, где выведены данные со всей техники в месторождении. На стене — мониторы в режиме реального времени показывают карьер.

— Здесь происходит оперативное управление всем парком большегрузных автомобилей, — говорит Социо. — Все в реальном времени. Работники могут вовремя реагировать на проблемы и принимать взвешенные решения.

Оператор может удаленно построить маршрут автомобилю или экскаватору. Отправляет указания не человеку, а машине, замечает гендиректор:

— Команды поступают в бортовой компьютер автомобиля. Он информирует водителя. Например, об изменении маршрута. Тот подстраивается.

В другой комнате два оператора контролируют бурение. Специальные станки с вращательными станками долотами диаметром в 25 см — сверлят горную породу. Доходят до 17 метров глубиной. Бурение — один из основных процессов добычи. Формирует скважины, в которые заливается взрывчатка. После подрыва — горная порода оказывается на поверхности.

— Бурит робот. Я только контролирую. Иногда бывают сбои. Тогда надо вмешаться и перевести оборудование в ручной режим, — за столом с мониторами сидит диспетчер Станислав Вовк, 48 лет. Имеет пульт управления буровым станком. Джойстиками может переключать аппарат с ручного в автоматический режим. И наоборот.

Пульт управления имеет небольшой дисплей с параметрами бурового станка — глубиной, на которую нужно пробить породу, скоростью вращения.

- За 11-часовую смену можно набурить и 10, и 20 скважин. Все зависит от прочности пород, — рассказывает. — Одним долотом пробиваем до километра. Это две-три смены. Потом станок надо менять.

Территория вокруг админзданий Еристовского ГОКА выложена плиткой. Пыли нет. Все карьеры поливают из специальных автомобилей "Катерпиллер 777Д", которые могут перевозить 90 т жидкости.

— Это машина посередине, — Кристофер Мэтью Социо проводит во внутренний двор, где в ряд стоят три большие машины. Колеса зафиксированы подпорками.

Крайний слева — самосвал "Катерпиллер 793Д", способный перевезти 220 т груза.

— Самая тяжелая поломка — замена двигателя. На ремонт уходит до пяти суток. Работает бригада из трех-четырех человек, — говорит начальник управления по ремонту 42-летний Руслан Билоконь. - Кроме 220-тонников есть "Катерпиллеры" грузоподъемностью 180, 136 и 90 тонн. Еще 180-тонные "Хитачи".

— Чтобы управлять наибольшим авто — нужно привыкнуть к габаритам, — рассказывает директор по производству Еристовского ГОКА Эдуард Шкурин. - Имеем программу обучения, инструкторов. Берем на большие самосвалы опытных водителей.

Смотровая площадка Еристовского комбината напоминает беседку, выстроенную полукругом. Под ногами шуршат мелкие камни. На краю — невысокая металлическая ограда.

Карьер глубиной 175 м, длина 2,5 км. Напоминает глубокую впадину с дорогой-серпантином. По ней курсируют самосвалы. В год вывозят около 12 млн т руды — достаточно, чтобы сформировать более 6 млн т окатышей.

— Карьер заработал в 2008 году, — обводит рукой месторождение Эдуард Шкурин. Показывает на его темную часть. — Это — рудное тело. Руда добывается из разных горизонтов. После подрыва скважины собираем ее в самосвалы. Везем на перегрузочные пункты. Там перекладываем в вагоны и доставляем на Полтавский ГОК, где и производят железорудный концентрат или окатыши.

Карьер Полтавского горно-обогатительного комбината больший по размерам: протяженность более 7 км, ширина — 2,5 км, глубина свыше 400 м. Ежегодно добывают руды для создания более 10,5 млн т окатышей. Все идет на экспорт.

- Руду доставляем на дробильную фабрику. Выбиваем на крупных, средних и мелких дробилках. Образуется пульпа (концентрат. - ГПУ), идущий в бункеры обогатительной фабрики. В специальных мельницах измельчается и становится вдвое тоньше человеческого волоса, — рассказывает о технологии производства первый заместитель председателя правления Полтавского ГОКа Владимир Иванов. — Концентрат проходит цикл обогащения. Используется разнообразное оборудование. На выходе имеем руду с содержанием железа не менее 65 процентов. Далее идет еще один процесс обогащения, который называется флотация (руду доводят до кипения благодаря химическим реагентам. Это позволяет отделить от нее все, что не является железом. — ГПУ). Затем пульпу перекачиваем в центр производства окатышей.

Смотровая площадка асфальтированная. Вдоль металлического ограждения установлены мусорники. Посредине — беседка в форме звезды.

— Здесь большие запасы руды. В 2078 году еще будем добывать, - продолжает Иванов. — Наша взрывчатка без тротила, потому что он вредит экологии. Эмульсионная с селитрой. На борту карьера заряжаем машину. Взрыв происходит в скважине, когда в месторождении никого нет.

По периметру карьера выстроены электрические опоры, через которые заряжаются экскаваторы. Ток подается по тянущимся по шахтам кабелям. Месторождение потребляет до 12 мегаватт ежедневно.

- Есть мельница, которая берет 9 мегаватт. Используем 60 процентов электричества всей области, — говорит Владимир Иванов. — Постоянно в карьере работают 8-10 экскаваторов. Смена длится 12 часов. Водитель делает 12-15 рейсов.

Посетить производство может каждый желающий. В музее Полтавского ГОКа надо оставить заявку. Когда соберется группа — координаторы назначат время и день посещения.

В Горишних Плавнях живет более 51 тыс. человек, из которых более 12 тыс. трудятся на горно-обогатительных комбинатах и подрядных организациях, работающих с ГОК. Часть заняты в трикотажной промышленности. Продают по стране и за границу футболки, майки, шорты, нижнее белье. Пенсионеров 16 тыс.

В центре встречает мэр Горишних Плавней Дмитрий Быков, 48 лет.

— На сессии горсовета образовали объединенную территориальную громаду с центром у нас. Объединяет Горишние Плавни, Григоро-Бригадировский, Саловский, Келебердянский и Дмитриевский сельские советы, — жестикулирует. — Общий бюджет Горишнеплавненского горсовета — около миллиарда гривен. 60 процентов денег — поступления от "Феррэкспо".

За спиной мэра - сквер со скамьями и фонтаном-водопадом.

— Социальных проектов "Феррэкспо" реализует десятки. Парк — это изюминка, — продолжает Быков. — Построили в прошлом году, к 20-летию депутатской деятельности Константина Жеваго (главный акционер "Феррэкспо". — ГПУ). Он внес вклад в 16 миллионов гривен.

Городская общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла в прошлом году вошла в число шести лучших учебных заведений области, по результатам тестов ВНО. Имеет современные кабинеты географии, английского, лабораторию. В классе робототехники детей учат конструировать.

— Есть класс "Феррэкспо". Туда четвертый год набираем детей. Мотивируем поступать в вузы на технические специальности, нужные нашим комбинатам, — говорит директор школы Алла Тузикова, 63 года.

1,1 млрд т руды, в Еристовском месторождении, по оценкам экспертов. Ее будут добывать еще минимум 20 лет. По состоянию на 2020-й вынуто около 180 млн кубометров горной массы. Из нее выбрали 90 млн т руды, которая была отправлена в производство.

27 километров - общая длина дорог в Полтавском карьере. Ежедневно по ним курсируют более 40 автомобилей. Самый старый — 2008 года выпуска.

7200 человек работают на Полтавском горнообогатительном комбинате. Около 2,5 тыс. — женщины. Работают на вспомогательном транспорте, геологами, охранниками. На самосвалах и экскаваторах работать не имеют права, согласно украинскому законодательству.

19 940 гривен составила средняя зарплата по горнообогатительным комбинатам группы "Феррэкспо" по итогам 2019 года. За шесть месяцев 2020-го выплата выросла более, чем до 20,2 тыс. грн.

12 000 гривен в среднем стоит квадратный метр жилья в Горишних Плавнях. Действуют программы, которые позволяют покупать квартиры по льготным условиям. Для медиков, педагогов, коммунальщиков есть система, по которой половину стоимости жилья платит городской совет, если те отработают в бюджетной сфере города 10 лет. После этого жилье переходит полностью в его собственность. Участникам боевых действий жилье покупают по схеме: половину стоимости платит государство, а по 25 процентов — дают городская и областная власти.