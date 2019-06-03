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вторник, 04 июня 2019 06:50

На бесплатных курсах дают международный сертификат

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Компания "Гугл" создала бесплатные курсы на украинском языке по искусству публичных выступлений, эффективного налаживания связей, делового общения. Еще один - "Как делиться идеями с помощью историй и визуализаций", - рассказывает об инструментах, которые помогут заинтересовать своими идеями.

Каждый курс состоит из четырех-пяти видеоуроков по 15-35 мин. каждый. Они станут доступны после регистрации на платформе "Диджитал Воркшоп". По окончании обучения слушатель получает международный сертификат, аккредитованный британским Открытым университетом. Это мировой лидер дистанционного образования.

Автор: Ирина ШЕВЧЕНКО
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Дата
04
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