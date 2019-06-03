На бесплатных курсах дают международный сертификат

Компания "Гугл" создала бесплатные курсы на украинском языке по искусству публичных выступлений, эффективного налаживания связей, делового общения. Еще один - "Как делиться идеями с помощью историй и визуализаций", - рассказывает об инструментах, которые помогут заинтересовать своими идеями.

Каждый курс состоит из четырех-пяти видеоуроков по 15-35 мин. каждый. Они станут доступны после регистрации на платформе "Диджитал Воркшоп". По окончании обучения слушатель получает международный сертификат, аккредитованный британским Открытым университетом. Это мировой лидер дистанционного образования.