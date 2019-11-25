"Мы сделали почти невозможное. Мы вернули правду себе и миру. Мы нашли колоссальные внутренние силы, чтобы среди нашего общества принять и согласиться с такой жестокой правдой", - пишет третий президент Украины 65-летний Виктор Ющенко в "Фейсбуке".

Он отметил, что актом геноцида Голодомор признали 13 государств. Эстония, Австралия, Канада, Венгрия, Литва, Грузия, Польша, Перу, Парагвай, Эквадор, Колумбия, Мексика, Латвия.

"Мы распространили наше знание по миру. Нас услышали. Нас поняли. Не считайте малейшего сомнения - поняли все. И не менее важно - нас поддержали. Голодомор признан в рамках ООН, Европейского Парламента, ОБСЕ, ЮНЕСКО, Балтийской Ассамблеи. Свое уважение жертвам геноцида в Украине выразили Святой Престол и Вселенский Патриарх.

Тема, о которой мы говорим, безусловно, общемировая, она общечеловеческая, она - вечная как конфликт добра и зла, света и тьмы. К сожалению, мы слышим также голоса, которые осуждают нас и искажают нашу политику. И здесь я также хотел бы сказать слово. Это - голоса из темноты, которая живет по своим законам, оправдывая насилие, унижение и убийство невинных людей. Причем невинных людей любой нации. Мы имели силу и достоинство первыми сказать про мор голодом. Я рад, что наши действия дали толчок для поиска правды о сталинских коммунистических репрессиях, которым подвергся, по сути, каждый братский соседний народ. Этот поиск является не только поиском правды - он является поиском свободы от страха, от пережитых общественных травм и от их повторения".