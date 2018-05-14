МВД готовит план снятия оккупации Донбасса

Министерство внутренних дел разрабатывает план мероприятий по деокупации Донбасса.

Об этом сообщил глава МВД 54-летний Арсен Аваков.

- Уже летом мы должны иметь этот документ на руках. Будет охватывать подготовительную и практическую части. Основная цель - освобождение временно оккупированных территорий, возобновление конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан.

Министр предупредил, что власть должна быть готова сразу начать работу на освобожденной территории.

- Каждый из наших подразделений должен ее понимать. Имеем подобный опыт. Как показывает практика, часто наши специалисты решают не только вопросы безопасности, а даже бытовые проблемы местного населения, - заметил Аваков.